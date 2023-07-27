我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

「假肩膀」撐出精壯肌 楊洋挨酸「不練身材，偶包又重」

記者陳慧貞／綜合報導
楊洋被網友抓包「墊肩」。(取材自微博)
楊洋被網友抓包「墊肩」。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋與緋聞女友王楚然主演電視劇「我的人間煙火」，該劇日前已播畢，但相關話題延燒不斷，近日有網友抓包他在劇中演消防員的壯碩身材，竟是靠穿「假肩膀」，引來網友狂酸「不練身材，偶包又重」，男神俊帥外表靠包裝，形象一一被拆解。

楊洋先前不只一次被爆身高造假，官方身高180公分，不過卻被爆與168公分的鄭爽拍「微微一笑很傾城」，與169公分的迪麗熱巴在「你是我的榮耀」同框畫面時，漏網鏡頭則是他腳踩著木箱，才讓女方有小鳥依人的畫面感，網友還根據一張楊洋靠紅磚牆的畫面，目測他身高約173、175公分左右，確實不如官方所稱的180公分。

在「我的人間煙火」中，楊洋飾演消防站站長「宋焰」，打火英雄身材理當偏壯碩，但許多穿著較貼身衣物的畫面，卻被發現寬大的肩膀直角線不自然，疑似戴著「假肩膀」（墊肩），引來網友開酸：「身高已經比不過了，身材也不練練」、「沒有就別做假了，好狼狽」，還有網友更毒舌：「假演技、假身高、假肩，還有什麼是真的？」、「腳都能墊了，還有啥不能？」。

不過也有網友認為藝人借助道具營造畫面效果，如女藝人墊假屁股，製造身材前凸後翹的效果，其實也是一種尊重工作的表現。

楊洋演出「我的人間煙火」演技、口碑統統崩塌，但他日前受訪時，對於網友演技批評，他竟表示「問心無愧」，自負態度更讓他人氣持續下滑。

楊洋遭網友狂酸「不練身材，偶包又重」。(取材自微博)
楊洋遭網友狂酸「不練身材，偶包又重」。(取材自微博)

迪麗熱巴 鄭爽 緋聞

上一則

碧昂絲金屬片遮三點開唱　緊身衣太前衛網喊：最差服裝

下一則

昏迷？宿醉？強尼戴普演唱會取消 真相令人覺得荒謬

延伸閱讀

楊洋不只身高灌水 壯肌也是假？「墊肩」曝光 全網驚呆

楊洋不只身高灌水 壯肌也是假？「墊肩」曝光 全網驚呆
王楚然同框劉亦菲 誰是誰？誰最美？

王楚然同框劉亦菲 誰是誰？誰最美？
楊洋睡姿也被批 被醫生點名：易患頸椎病

楊洋睡姿也被批 被醫生點名：易患頸椎病
睡姿也被批 楊洋「人間煙火」被醫師點名：易患頸椎病

睡姿也被批 楊洋「人間煙火」被醫師點名：易患頸椎病

熱門新聞

金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...