我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

王一博「熱烈」路演票炒到6000元 活動取消 影迷被退票

娛樂新聞組／即時報導
王一博的新電影「熱烈」在長沙與合肥路演都取消，粉絲失望。（取材自微博）
王一博的新電影「熱烈」在長沙與合肥路演都取消，粉絲失望。（取材自微博）

繼工作室發文稱王一博身體不適，將缺席新片「熱烈」26日長沙路演，接著澎湃新聞報導，影迷稱「熱烈」27日合肥路演開票莫名退票，因為原價185元的位置被黃牛炒到六、七千元；而影院致歉：售票系統故障致大量退票，活動取消。

綜合媒體報導，王一博的新電影「熱烈」正在宣傳階段，為了這部影片他已經籌備很長一段時間；據了解，街舞一直都是王一博熱愛的，新片與街舞結合，所以王一博在拍攝這部影片的過程中代入感是非常強的，導演大鵬也曾強調過這部影片中的角色，可以說是為王一博量身打造。

最近電影正在路透宣傳，粉絲們也有機會能夠看到新鮮的王一博；但工作室表示，因王一博先生身體不適，很遺憾將缺席7月26日電影「熱烈」長沙路演活動，在此向支持王一博先生和支持電影「熱烈」的各位影迷朋友，以及各方工作人員說聲抱歉！

之後27日的合肥路演也取消，粉絲被迫退票。粉絲最氣憤的是，很多人買不到票，但發現黃牛手中有很多票，而且原本百元左右價格電影票，最高已經被黃牛炒到幾千塊了。

目前承辦活動的合肥某影院已發出聲明，表示這次的問題主要是因為設備故障才導致大量的退票，而且目前還無法修復，所以路演取消了。

雖然影院方已表達歉意，但是粉絲們還是無法接受這樣的結果。而且也希望影院能夠合理的解釋，為什麼一定要取消路演。

王一博的新電影「熱烈」在長沙與合肥路演都取消，粉絲失望。（取材自微博）
王一博的新電影「熱烈」在長沙與合肥路演都取消，粉絲失望。（取材自微博）

開票

上一則

吳謹言緋聞傳4年 爆同居洪堯掀熱議

延伸閱讀

「芭比」熱賣創奇蹟 「奧本海默」都喊「我想演肯尼」

「芭比」熱賣創奇蹟 「奧本海默」都喊「我想演肯尼」
眼尖影迷察覺「奧本海默」裡的美國國旗多了兩顆星

眼尖影迷察覺「奧本海默」裡的美國國旗多了兩顆星
汪明荃晚會真飆唱被讚爆 王一博疑似假唱翻車

汪明荃晚會真飆唱被讚爆 王一博疑似假唱翻車
「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大