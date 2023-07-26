王一博「熱烈」路演票炒到6000元 活動取消 影迷被退票

王一博的新電影「熱烈」在長沙與合肥路演都取消，粉絲失望。（取材自微博）

繼工作室發文稱王一博身體不適，將缺席新片「熱烈」26日長沙路演，接著澎湃新聞報導，影迷稱「熱烈」27日合肥路演開票 莫名退票，因為原價185元的位置被黃牛炒到六、七千元；而影院致歉：售票系統故障致大量退票，活動取消。

綜合媒體報導，王一博的新電影「熱烈」正在宣傳階段，為了這部影片他已經籌備很長一段時間；據了解，街舞一直都是王一博熱愛的，新片與街舞結合，所以王一博在拍攝這部影片的過程中代入感是非常強的，導演大鵬也曾強調過這部影片中的角色，可以說是為王一博量身打造。

最近電影正在路透宣傳，粉絲們也有機會能夠看到新鮮的王一博；但工作室表示，因王一博先生身體不適，很遺憾將缺席7月26日電影「熱烈」長沙路演活動，在此向支持王一博先生和支持電影「熱烈」的各位影迷朋友，以及各方工作人員說聲抱歉！

之後27日的合肥路演也取消，粉絲被迫退票。粉絲最氣憤的是，很多人買不到票，但發現黃牛手中有很多票，而且原本百元左右價格電影票，最高已經被黃牛炒到幾千塊了。

目前承辦活動的合肥某影院已發出聲明，表示這次的問題主要是因為設備故障才導致大量的退票，而且目前還無法修復，所以路演取消了。