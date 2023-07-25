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一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

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一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

世界新聞網／輯
吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪案，二審25日在北京開庭。(取材自微博)
吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂罪案，二審25日在北京開庭。(取材自微博)

北京市第三中級人民法院25日開庭審理在中國發展的加拿大籍男星吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。

根據北京法院網官方微博「京法網事」，吳亦凡去年11月以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。吳亦凡不服，向北京市第三中級人民法院提起上訴。

通報指，二審開庭前已通知了加拿大駐華大使館；因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理，並將依法擇期宣判。

去年的一審通報指出，經審理查明，吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行發生性關係。

雖然吳亦凡已被消失，但他在獄中的傳聞仍四起，先前YouTuber「老王」新片爆料，吳亦凡因被關入看守所，所以必須驗身，看過他下體的人爆料說，「他的東西尺寸確實一般，但也沒有到牙籤一樣，就是比一般還要營養不良一些。」

此外，他也加碼爆料吳亦凡在看守所生活，某天要洗澡問旁人為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自己家。更有獄友某幾個晚上曾看見他掉眼淚，老王不禁感嘆：「看守所內最痛苦的除了自由被限制外，就是跟外界消息完全阻隔，根本不會知道現在發生了什麼事，屬於精神上的折磨，奉勸各位網友好好做人，不要挑戰公權力。」

據公開資訊，今年32歲吳亦凡出生名李嘉恆，華裔加拿大人，生於廣東省廣州市，中國歌手及演員。曾以藝名Kris在南韓出道，前南韓男子組合EXO成員及分隊EXO-M隊長；2014年後轉往中國發展。2021年因涉嫌強姦案被刑事拘留、批准逮捕並在中國遭全網封殺。

吳亦凡 北京 加拿大

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