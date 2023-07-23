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譚詠麟病後首度露面… 瘦成紙片人 大爆「放屁」往事

娛樂新聞組／即時報導
譚詠麟(前排右)病癒後首度露面，爆瘦模樣嚇壞不少人。(取材自微博)
譚詠麟(前排右)病癒後首度露面，爆瘦模樣嚇壞不少人。(取材自微博)

香港「溫拿樂隊」成軍50年，五虎將於8月在紅館舉辦告別演唱會，譚詠麟(校長)、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強近日現身灣仔書展，出席「溫拿50由始至今」講座，互爆趣事。日前傳出病倒的譚詠麟，被發現消瘦如「紙片人」，甚至可以見到青筋凸起。

香港01報導，譚詠麟不久前在微博曬出近照，自爆暴瘦15磅，面容相當疲憊，當天他在台上幽默表示，「今日我要事先聲明，大家都知道我中暑，所以聲音不是很好。」陳友接著說：「有喜訊，他瘦了17磅。」引發台下歌迷爆笑。

此外，陳友又大爆與譚詠麟「放屁」羅生門事件，他說：「記得好久之前，有一次我拿樂隊出去表演，我和校長兩個人剛好都有空，於是就躲在樓梯底下下棋，突然之間爆出好大一個屁聲，我就馬上望向後面，空無一人，然後我就看向校長，他竟然說是我，我就說不是我，那麼所以這件事到現在變成了羅生門。」

沒想到校長笑著說，「根本不是羅生門，我就最喜歡看人家生氣的樣子，人越是生氣我就越會這麼做」，引發台下笑聲不斷。

據悉，72歲譚詠麟7月上旬舉辦完廣州演唱會後就病倒，他發文表示，「醫生說流失汗水太多，變成沒有抵抗力」，4天就狂瘦6公斤，所幸經過休養後，身體漸漸恢復。但他這次露面，憔悴模樣還是嚇壞不少網友。

香港 微博

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