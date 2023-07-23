任敏「玉骨遙」被嫌醜甩鍋劇組？ 造型師喊冤爆出驚人內幕

「玉骨遙」日前完結篇，但關於任敏妝容造型的爭議依舊沒有停歇。(取材自微博)

「玉骨遙」日前迎來完結篇，但圍繞女主角任敏的「古裝醜女」話題，依然不斷。隨著任敏找來妝髮大咖為自己打造新仙偶女主妝容後，激怒「玉骨遙」劇組的妝造組，造型師發出千字長文點出任敏的問題，並澄清了關於「玉骨遙」任敏造型的爭議。

「玉骨遙」開播前，觀眾期望值很高，沒想到播出後，任敏的演技和妝容造型引起極大議論，甚至還被酸顏值太低、仙氣不足。不服氣的她，找人重新設計新造型，似乎有點甩鍋「玉骨遙」劇組的意味。相關話題也不斷發燒。

本以為隨著「玉骨遙」完結後，爭議會慢慢消失，沒想到背負罵名的「玉骨遙」造型師忍不住出面澄清，指出並非他們不用心，而是無縫接演「玉骨遙」的任敏，實在頭髮太短，卻又不願意接髮，只能以戴假髮的方式演出，效果自然不如預期。

而任敏在劇中頻被詬病的短瀏海，造型師指出是因為任敏的髮際線太高，如果不剪短瀏海，完全不上鏡。此外，造型師還說，任敏若對造型有疑義，應當場提出來，而不是事後找人改妝諷刺。

造型師連續發出質問：女主任敏為什麼不能在進組前接個頭髮？為什麼要給劇組造成這麼大困難？語氣上似乎十分氣憤。

造型師也直言任敏拿著天價片酬，他們拿著5000多元工資，但在片場任敏對他們的態度都不太好，回想起來讓人難以忍受。