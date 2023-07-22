乘風2023收官成團 謝娜搶站Ella的C位

「乘風2023」11位「姐姐」獲得成團席位，其中謝娜(右七)則站在C位。（取材自微博）

湖南衛視綜藝節目「乘風2023」終於在日昨迎來收官成團夜，Ella斬獲年度總冠軍，謝娜獲年度乘風創始人。謝娜獲獎後，老公張杰發文「恭喜你，妳值得」，不過在大合照時，眼尖的網友發現，謝娜站在C位，搶走Ella風采。

「乘風2023」收官，陳嘉樺（Ella）、劉逸雲（Amber）、謝娜、朱珠、劉惜君、A-Lin（黃麗玲）、盧靖姍、龔琳娜、賈靜雯以及來自日本 的美依禮芽（MARiA）、越南 的芝芙（Chipu）共11人奪得乘風年度席位，成功組團。

Ella拿下年度總冠軍，全場響起熱烈掌聲。場內外包括許多在線網友都紛紛感慨：「Ella唱跳俱佳，對每一個『姐姐』都照顧有加。她獲得冠軍實至名歸。」

謝娜獲年度乘風創始人。（取材自微博）

「我想對喜歡我的朋友說，我要努力做到讓你們覺得喜歡我不是一件丟臉的事情。」拿下年度乘風創始人的謝娜說：「從十幾歲北漂開始，我就知道不努力就沒有舞台。」張杰也發文祝賀謝娜獲年度乘風創始人，稱：「喜歡你的人會很喜歡你，就像我。肯定也有人不喜歡你，或許因為不了解，或許因為不投緣。但，沒那麼重要。」、「勇敢的去做自己吧，家人是軟肋，更是你的最強後盾！」

蔡少芬遺憾未能成團，但獲得了年度乘風精神獎。有網友表示：「蔡少芬就是那個快樂的『顯眼包』（網絡語，指吸引別人目光的能力），有她在就有笑點。」