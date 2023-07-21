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鄭秀文延期開唱 退票、保留？歌迷：被騙來香港

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文演唱會延期，歌迷對主辦方票務安排不滿。（取材自微博）
鄭秀文演唱會延期，歌迷對主辦方票務安排不滿。（取材自微博）

香港歌手鄭秀文（Sammi）演唱會原定於本月舉行，但因為她確診後體力、聲線尚未恢復，造成13場紅館演唱會宣布延期。只是，主辦單位退票、取票的票務安排引發歌迷不滿，有歌迷甚至自嘲「被鄭秀文騙來了香港」。

香港01報導，主辦方票務安排引起中國、海外網友不滿，歌迷提出兩大控訴，其一是Sammi演唱會未定日期，卻早早安排了7月19日至8月31日向原有購票渠道申請退款，未有退款的觀眾則會被視作保留演唱會權利。令歌迷左右為難，難以決定應否退票，或是按照原定行程訪港。

部分歌迷亦不滿主辦方在演唱會舉辦時間未定的情況下，定下9月19日至10月31日取票日期，要他們要專程抵港取票，「歌迷的錢大風颳來的？歌迷的時間可隨意浪費？」

更有歌迷不滿寰亞娛樂票務安排太慢、無法退回手續費，退票款項到帳時間太久等等，投訴公公司引發熱議。

報導指出，對於演唱會延期，Sammi早前亦發文向粉絲道歉，稱因「體力和聲線仍需時間完全恢復，亦因此未能做到最佳和最充份的的事前準備。」休息是為保證演唱會質素，給觀眾提供最佳觀賞體驗。

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