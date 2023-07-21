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李玟訃聞登報 不見老公Bruce、繼女名字

娛樂新聞組／綜合報導
華語天后李玟驟逝，讓很多歌迷不捨。(取材自微博)
華語天后李玟驟逝，讓很多歌迷不捨。(取材自微博)

天后CoCo李玟本月5日香消玉殞，享年48歲。近日傳出家屬已在香港多家報紙刊登訃聞，訃聞中卻不見李玟老公Bruce與兩位繼女，署名中只有2位姊姊其大姊夫。

噓！星聞報導，李玟二姊李思琳近日公布李玟葬禮日期，也將訃聞刊登在香港多家報紙廣告中，內容中寫著喪禮「鼎惠懇辭 如蒙賜賻 請撥捐『瑪麗慈善基金』或『關愛基金』」，並曝光其相關細節，訃聞最尾端則寫著李玟兩位胞姊、大姊夫共3人的名字，訃聞中不見Bruce與兩位繼女名字。

由於Bruce的名字並未出現在訃聞上，外界再度對原因多加猜測。對此李思林表示，訃聞上寫得很清楚「親屬繁衍 恕未盡錄」，且媽媽的名字也沒在上面，大家豈不是更需要擔心？另外，面對各種不實傳聞，李思林直言人都不在了，別再胡亂炒作，「請尊重死者家人的安排，不要不停去做無謂花邊新聞」。

據悉，李玟離世後，老公Bruce神隱1天後才發出訃告，痛心透露李玟經過與抑鬱症的長期鬥爭仍不幸離世，更大讚李玟一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人，也是個全能且才華洋溢的表演者，與他摯愛的妻子，還在文末署名他與2個女兒，以及李玟的2位姊姊。

不過，二姊李思林卻在相關PO文下留言打臉：「不是聯合的，他把我們的名字掛上。」強調這是Bruce老公發的。

而港媒日前拍到李思林現身香港北角警署，媒體詢問她為何來警察局，李思林稱「有事要辦，不方便做訪問。」

李玟 香港

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