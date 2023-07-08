我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

前代言公司提告 鄧倫再遭強制執行174萬

娛樂新聞組／綜合報導
鄧倫新增一則被執行人信息。（取材自微博）
鄧倫新增一則被執行人信息。（取材自微博）

許久沒露面的中國演員鄧倫又上熱搜了，他曾經代言的云米電器狀告鄧倫，因此鄧倫如今被法院強制執行174萬（人民幣，下同，約24萬美元下同）；消息一出，不少網友調侃，鄧倫當年拿了那麼多錢出來補稅，是否能承受被強制執行174萬。

綜合媒體報導，2021年云米宣布鄧倫成為其全球品牌代言人。2022年3月，鄧倫因偷逃稅被稅務部門追繳稅款並罰款共計1.06億元。隨後，云米品牌發文表示終止與鄧倫的合作關係，是第一家跟鄧倫切割的廠商。

不少人覺得唏噓，「香蜜沉沉燼如霜」5年前橫空出世，創下166億的驚人流量，讓楊紫、鄧倫雙雙躍為頂流，如今再聽到鄧倫的名字，卻讓人感覺到非常陌生。

據不完全統計，鄧倫在逃漏稅前，作為代言人合作的品牌多達15個，包括寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、聯合利華、桂格、君樂寶。有網民擔心他會和鄭爽、范冰冰一樣至今都未能完全復出。

至於「香蜜沉沉燼如霜」傳出將開拍第二部，女主角依舊是楊紫，男主角因為鄧倫爆出逃稅醜聞，肯定要換人。由於楊紫對搭檔的選擇有話語權，據悉她中意近來以「去有風的地方」暴紅的李現，但李現方面卻對接手鄧倫角色有顧慮。

鄧倫 補稅 鄭爽

上一則

范瑋琪挺夫捲性騷風波 演唱會喊卡 損失逾32萬美元

下一則

從早上8點等到中午…劉德華因為帥過男主角被換掉

延伸閱讀

鄧倫又上熱搜…再遭強制執行174萬

鄧倫又上熱搜…再遭強制執行174萬
鄭爽被封殺2年半還沒完 又遭「限制消費」逼吐錢

鄭爽被封殺2年半還沒完 又遭「限制消費」逼吐錢
鄭爽遭封殺2年半還沒完 法院「限制消費」逼吐1.28億元人民幣

鄭爽遭封殺2年半還沒完 法院「限制消費」逼吐1.28億元人民幣
中國影協發布「公約」：反對唯洋是從、堅決抵制逃漏稅

中國影協發布「公約」：反對唯洋是從、堅決抵制逃漏稅

熱門新聞

歌手李玟家中輕生離世，終年48歲。（取材自臉書）

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

2023-07-05 09:29
張慕童的五官輪廓是張智霖與袁詠儀的混合體。(取材自微博)

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

2023-07-04 08:00
75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

「灣區升明月」晚會驚見假唱、走音… 75歲汪明荃真唱被狂讚

2023-06-29 22:35
李玟生前形象相當陽光。(摘自臉書)

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

2023-07-05 10:16
李玟多年來受腿部天生缺陷所苦，2月底入院開刀。（截取自微博）

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

2023-07-05 11:42
李玟去年才推出新歌「樂園Wonder」。(華納音樂提供)

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

2023-07-05 09:55

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
這個早期失智症狀 最容易被忽視

這個早期失智症狀 最容易被忽視
百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…