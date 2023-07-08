前代言公司提告 鄧倫再遭強制執行174萬

鄧倫新增一則被執行人信息。（取材自微博）

許久沒露面的中國演員鄧倫 又上熱搜了，他曾經代言的云米電器狀告鄧倫，因此鄧倫如今被法院強制執行174萬（人民幣，下同，約24萬美元下同）；消息一出，不少網友調侃，鄧倫當年拿了那麼多錢出來補稅 ，是否能承受被強制執行174萬。

綜合媒體報導，2021年云米宣布鄧倫成為其全球品牌代言人。2022年3月，鄧倫因偷逃稅被稅務部門追繳稅款並罰款共計1.06億元。隨後，云米品牌發文表示終止與鄧倫的合作關係，是第一家跟鄧倫切割的廠商。

不少人覺得唏噓，「香蜜沉沉燼如霜」5年前橫空出世，創下166億的驚人流量，讓楊紫、鄧倫雙雙躍為頂流，如今再聽到鄧倫的名字，卻讓人感覺到非常陌生。

據不完全統計，鄧倫在逃漏稅前，作為代言人合作的品牌多達15個，包括寶格麗、雪花秀、巴黎歐萊雅、聯合利華、桂格、君樂寶。有網民擔心他會和鄭爽 、范冰冰一樣至今都未能完全復出。

至於「香蜜沉沉燼如霜」傳出將開拍第二部，女主角依舊是楊紫，男主角因為鄧倫爆出逃稅醜聞，肯定要換人。由於楊紫對搭檔的選擇有話語權，據悉她中意近來以「去有風的地方」暴紅的李現，但李現方面卻對接手鄧倫角色有顧慮。