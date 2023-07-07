李思林否認乳癌影響李玟身心 曝這半年狀況突然急轉直下

李玟生前一直希望帶給社會正能量。(圖：迪士尼提供)

天后CoCo李玟 5日香消玉殞，享年48歲，她的姊姊李思林接受本報電訪，言談仍難掩悲痛：「至今還是難以接受這件事，但我覺得她的肉體雖已不在，但靈魂一定會永遠陪伴在大家身邊，其實她這輩子都一直是個很正面、很快樂的人，只有這半年症狀才變得比較嚴重。」表示8月後會舉辦李玟的告別追思會，台灣也一定會有，但確切時間要等香港 的一些程序走完（指遺體解剖），約4到6周後才能確定。

李玟選擇走上絕路原因眾說紛紜，外傳她婚姻觸礁罹患憂鬱症，加上她去年發現乳癌，以及今年2月腿部動刀，生理和心理都有狀況。不過李思林否認乳癌影響她身心：「乳癌的部分已經好了，她過去一直都很樂觀，直到這半年狀況才比較不好，尤其是過去的這一星期更嚴重，之前完全沒有任何問題。」

為何這半年狀況突然急轉直下？李思林沉默好一會兒，嘆著氣說：「我想...CoCo一定不想看到這些不開心的事情，她是那麼開朗地愛著身邊的人，也總想著要把快樂帶給別人，她一直都是這樣，只是我很心疼她總把苦痛往自己心裡吞，最後才會變成這麼不快樂。」她更期盼外界少點八卦 ，好好記住妹妹優異的演藝表現與才華及那個螢幕前愛笑且溫暖大女孩。

李玟開朗的笑容深植人心，也鼓舞許多明星、歌迷，然而她的笑容背後到底藏著多麼巨大的傷痛？今年初傳出婚變後，李玟已與加拿大籍老公Bruce分居，隨著她的離世，龐大的40億身家遺產，據悉不會留給老公與繼女，應會全數轉交86歲老母與姊姊手上。

李玟驟逝，外界最擔心白髮人送黑髮人錐心刺骨的悲痛。問及目前家屬狀況，李思林堅強表示：「當然是很不好，但我們會努力，努力好起來中，謝謝大家關心。」

昨Bruce和李玟2位姊姊共同發出訃聞，提到「CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員」，對於李玟的逝去深感不捨。