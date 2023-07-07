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周星馳分享李玟舊照 22年前為申奧相擁歡呼

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳2001年和李玟一起關注北京申奧是否成功。（取材自豆瓣電影）
周星馳2001年和李玟一起關注北京申奧是否成功。（取材自豆瓣電影）

華語流行樂天后李玟5日驚傳離世，港台藝人無不發聲悼念。周星馳隔日在IG限動寫下「懷念」2字，而配圖正是與李玟在2001年關注北京申奧時，激動相擁的照片。

一向給外界神秘觀感的周星馳去年開啟個人IG，除了分享工作訊息外，他也會在個人動態中聊聊娛樂人與事。

周星馳6日在個人動態中分享上了與李玟2001年時的照片，並寫下「懷念」字樣。當時他們與中國名主持人魯豫、竇文濤在俄羅斯莫斯科一起關注北京申奧（2008年奧運）。得知北京申奧成功結果後，4人激動相擁，星爺還開心和拉過雙手，在李玟身旁宛如孩子般雀躍，而李玟同樣開心歡呼。

當日，周星馳也在IG上傳了一張自己正在看電影「八角籠中」照片，並寫道下「寶強是我見過最優秀演員之一，原來更是最優秀導演，服了！」照片中，桌上還留有用過的衛生紙團，以此表示他在觀影時的情感投入。

電影「八角籠中」自從上映後，票房、熱度居高不下。得知自己被星爺誇獎後，王寶強十分激動，他稱無法形容現在的心情。

據悉，周星馳和王寶強多年前曾一起受訪，那時周星馳問王寶強：「你沒有樣貌，沒有身材，憑什麼有那麼大的信念，覺得自己會成功」。王寶強回答，：「我經歷了那麼多坎坷，只有堅持下來才能看到曙光。」

周星馳2001年和李玟一起關注北京申奧是否成功。（視頻截圖）
周星馳2001年和李玟一起關注北京申奧是否成功。（視頻截圖）

周星馳 李玟 北京

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