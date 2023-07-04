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鄭爽遭封殺2年半還沒完 法院「限制消費」逼吐1.28億元人民幣

娛樂新聞組／即時報導
鄭爽遭到演藝圈封殺已經2年半。（取材自Instagram）
鄭爽遭到演藝圈封殺已經2年半。（取材自Instagram）

演出「一起來看流星雨」暴紅的大陸女星鄭爽，2021年1月被爆出代孕、逃漏稅風波後遭到官方封殺，從此淡出演藝圈。如今，2年半過去了，鄭爽也移居美國，本以為事件已經落幕，但近日有網友爆料，她本人及名下2間工作室被法院限制消費，官方疑似出手逼迫她吐錢。

觀察者網報導，鄭爽名下的2間工作室「九江羊群效應影視文化工作室」、「九江酷酷熊影視文化工作室」在6月30日遭到法院限制高消費，還有鄭爽本人也被法院限制消費。原因是涉及霍爾果斯尚暉影視文化傳媒有限公司的合約糾紛，被強制執行金額高達1.28億元人民幣。

法院的限制消費令中指出，因為工作室並未按時付款，法院限制消費令中指出鄭爽不得高消費，搭飛機、火車、輪船都不得選擇高級艙等，也不得在星級以上飯店場所消費，不許購買不動產和非必要車輛，如果違反消費令，有可能被背上刑事責任。

鄭爽先前遭封殺後改用Instagram分享生活日常，偶爾也會曬出當明星時的美照，目前她的Instagram帳號疑似註銷，令許多粉絲相當擔心。

先前鄭爽曾在社群上表示自己到美國後沒有收入，過得十分困難，衣服只能穿別人剩的，相當窮困潦倒。

鄭爽

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