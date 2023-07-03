蔡徐坤終於現身 否認一夜情、強制墮胎

蔡徐坤爆醜聞後終現身，否認一夜情、強制墮胎。（取材自微博）

中國24歲歌手蔡徐坤 上周被網友公開爆料，與粉絲發生一夜情致女方懷孕，並在得知消息後，由蔡母出面企圖花錢了事，要求對方打胎。事情在網上發酵，隨著央視、愛奇藝等平台刪除蔡徐坤的相關內容後，蔡徐坤本人3日終於在微博 道歉，但否認「女方未成年」、「強制墮胎 」傳聞。

今年6月26日有網友公開爆料，表示一名女子在2021年與蔡徐坤發生一夜情，一個月後懷孕，蔡徐坤得知後讓其墮胎，女方獨自去醫院流產。蔡徐坤的母親認為此女有意設圈套敲詐，並雇人對女子進行跟蹤，在其家門口安裝針孔攝影機，被發現後都鬧到了派出所進行調解。

北京廣告協會明星代言規範委日前在官方微信發布風險提示指出：近日，中國男歌手蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司、MCN經紀機構對其做好風險把控。

蔡徐坤參與的真人秀節目「奔跑吧」，也在6月30日於官方微博公告，指原訂當天晚間播出的節目因「編排調整」將延期播出。

蔡徐坤在豆瓣網站的個人簡介還在，但音樂作品下已無內容。透過豆瓣查詢，一些有蔡徐坤參與的綜藝節目演職人員列表中，已把他的名字刪除。