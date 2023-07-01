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走過前妻劈腿背叛 「還相信愛情嗎？」王寶強妙回

娛樂新聞組／綜合報導
王寶強與劉若英。(取材自微博)
王寶強與劉若英。(取材自微博)

中國演員王寶強2016年爆出妻子馬蓉劈腿經紀人宋喆醜聞，遭到愛情與友情背叛。他近日為了宣傳新片做客東方甄選直播間，俞敏洪問他「經歷了這麼多，還相信愛情嗎?」王寶強笑回「我問心無愧」，他直言別人可以負他，但他不能負別人。

現年41歲的演員王寶強，在2016年8月14日發出控訴，表示無法容忍惡意背叛婚姻、破壞家庭，解除與妻子馬蓉的婚姻關係，同時解除宋喆的經紀人職務。之後歷經1年多的官司纏訟，王寶強與馬蓉離婚，兒子王子豪由王寶強撫養，女兒王子珊則交由馬蓉照顧。

王寶強近日為了自導自演的新電影「八角籠中」勤跑宣傳，他為戲增胖30斤，體重來到150斤，雙鬢斑白的造型，一笑起來臉上全是皺紋，滄桑的模樣像極了過世的港星吳孟達，讓不少網友感動的大讚他敬業。

王寶強作客東方甄選直播間時，創辦人俞敏洪問他「經歷了這麼多，還相信愛情嗎？」王寶強堅定的說，「我問心無愧，我活的是坦蕩的，別人可以負我，我不能負別人。」他表示如果自己負了別人，心裡過不去。正能量發言獲得網友讚揚。

新浪娛樂報導，在電影「八角籠中」裡，劉若英與王寶強合唱「親愛的小孩」溫情感人。

劉若英與王寶強在2004年因「天下無賊」結緣，劉若英談自己眼裡的王寶強，她稱「寶強曾是一根小草，所以他懂在成為大樹前的不服、努力、心酸、人情」。

王寶強則是親切地喊劉若英「奶茶姐姐」，感謝劉若英在最關鍵時無條件來幫助自己，「戲裡演我姐、戲外你就是我姐」，他說電影已經過去19年了，但與劉若英情誼從沒變，「不管多久我永遠都是你那個又傻又可愛的傻根弟弟」。

馬蓉(左)劈腿王寶強的經紀人宋喆(右)。(取材自東北網)
馬蓉(左)劈腿王寶強的經紀人宋喆(右)。(取材自東北網)

吳孟達

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