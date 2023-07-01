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中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

Happy讀成Habby 古偶女星代言貴氣珠寶 忘記品牌名稱

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿憑仙俠古裝劇「長月燼明」人氣暴漲。(取材自微博)
白鹿憑仙俠古裝劇「長月燼明」人氣暴漲。(取材自微博)

中國女星白鹿這陣子憑仙俠古裝劇「長月燼明」人氣暴漲，日前她接下珠寶代言出席活動，竟在介紹自己身上的首飾珠寶和戒指品牌的時候，似乎忘記了珠寶品牌的名字，場面一度非常尷尬，網友酸她竟連代言的品牌都記不住，代言費應該要打折，有人酸她是文盲。

白鹿擔任珠寶蕭邦（Chopard）品牌大使，她一身肩帶黑色貼身長洋裝，胸前Ｕ型大領口剪裁，更凸顯她的漂亮鎖骨與白皙細嫩皮膚，讓配戴的珠寶看起來更美。

不過，繼藝人王一博、趙露思被官媒砲轟為「絕望的文盲」，白鹿一開口又「露餡」。她被發現讀英語時將Heart讀成Hurt，Happy讀成Habby。更扯的是介紹品牌系列時，她忘記品牌名字。

事後網民群起留言砲轟白鹿不專業，「她不是學英語的嗎？有點尷尬啊！」、「這已經不是忘詞的事，作為代言人把品牌名說錯，砸金主飯碗。」

白鹿是于正「歡娛影視」旗下藝人，近年受到力捧，綜藝﹑戲劇成績亮眼，，特別是主持綜藝節目「奔跑吧」，綜藝感十足又勇敢玩遊戲，活潑的個性令她收穫不少粉絲。在公司地位似有超車憑清裝劇「延禧攻略」走紅的吳謹言。

白鹿有四部待播劇在手，而吳謹言只有兩部劇而已，微博粉絲也是白鹿的追蹤人數較多，目前有逾1900萬，而吳謹言只有逾1500萬。而白鹿在去年有19個代言，比起肖戰14個﹑王鶴棣14個等要多，曝光率相當之高。

白鹿代言，竟然忘記品牌名稱。(取材自微博)
白鹿代言，竟然忘記品牌名稱。(取材自微博)

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