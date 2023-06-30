汪明荃晚會真飆唱被讚爆 王一博疑似假唱翻車

75歲的汪明荃唱起「萬水千山總是情」，氣場全開。(取材自微博)

為慶祝香港 回歸26周年而舉辦的「灣區 升明月」音樂晚會日前登場，成龍、劉德華、章子怡、溫拿樂隊、汪明荃、趙雅芝等上百組電影人、音樂人表演節目，但在舞台表演上卻有人破音走調，還有網友發現有人假唱。

前幾個開場表演的藝人中，華晨宇一開口就被聽出來是真唱了，因為他走調並且破音；香港資深女歌手陳慧嫻演唱經典名曲「千干闕歌」，也因為走音遭網友砲轟「破壞經典」。

獻唱電影「無名」主題曲的王一博則被網友發現疑似假唱，王一博原先應該是想拉麥，結果被網友發現話筒放下去了，聲音還在；李沁也被指出假唱，唱完一句就想把麥放下，結果下一句還是她來唱，拿麥速度沒跟上音樂，立馬露餡。

晚會現場翻車的藝人很多，但也有不少歌手得到觀眾好評，包括周深、劉宇寧、郁可唯、張靚穎、肖戰等人都得到網友按讚。

其中，75歲的「阿姐」汪明荃堅持真唱，贏得讚賞，雖然年事已高的她被人攙扶著走到台前後，但一開口唱起「萬水千山總是情」，氣場全開、唱功了得，「港星贏得很徹底」也直接衝上熱搜。