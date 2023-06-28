白敬亭「說到做到」 大跳女團舞逗樂全網

白敬亭在微博分享大跳南韓女團（G）I-DLE的夯曲「Queencard」短片。(取材自微博)

中國流量小生白敬亭搭擋宋軼主演古裝劇「長風渡」熱播中，白敬亭憑藉精湛演技和劇中愛妻形象，圈了不少粉絲。他在開播前就立下收視公約「熱度破萬就跳女團舞」，沒想到開播不到兩天就熱播達標。白敬亭曬出自己熱跳南韓 女團(G)I-DLE洗腦新歌「Queencard」的短片，配上文字「說到做到」，他身穿牛仔外套，戴著墨鏡手舞足道，想耍帥又有點搞笑的模樣萌翻粉絲。

白敬亭在「長風渡」飾演的「顧九思」原是佯州第一紈袴子弟，與「柳玉茹」（宋軼飾）結婚後，逐漸懂得擔起責任，更變成護妻狂魔。

當妻子宋軼被仇家之子言語污辱，他為了討公道，不惜鞭打自己滿身是血，一邊向對方喊話：「你辱人妻子，知錯否？」聽到對方終於道歉，白敬亭還是不忘轉頭對老婆露出一抹微笑說：「他給你道歉了！」該段名場面成為「長風渡」開播至今話題熱度最高的一場戲。

白敬亭戲中愛妻形象超圈粉，過去一周內漲粉23萬。其工作室更加碼曬出三段他私下練女團舞的短片，肢體有些不協調的模樣逗樂全網。其中白敬亭脖子上的羽翼紋身貼紙，因「翼」與宋軼的「軼」同音，又被指是在偷放閃，一個晚上就霸占四個熱搜話題。不過隨後白敬亭粉絲出面澄清，那只是白敬亭創立品牌GOODBAI的白鴿紋身貼紙。