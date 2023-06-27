怕自己家成凶宅 毛舜筠搬全裸男屍到鄰居家

香港影后毛舜筠在電影中扮演為了保住房價，費盡心力要將家門口的無名全裸男屍搬到鄰居家的大嬸。(圖：華映提供)

香港 黑色喜劇電影 「死屍死時四十四」，由何爵天執導，香港實力派演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝及人氣團體MIRROR成員呂爵安和柳應廷共同演出。香港影后毛舜筠在電影中扮演為了保住房價 ，費盡心力要將家門口的無名全裸男屍搬到鄰居家的大嬸，行為極度荒謬，她表示越是離譜的劇情，就越是要用正經的表演來詮釋，「我們演得越是正經實在，不誇張，就顯得這荒謬的行為越好笑！」

香港影后毛舜筠和周星馳及萬梓良合作港劇「他來自江湖」後，以生動表演、形象多變而家喻戶曉。她在2017年以電影「黃金花」在香港金像獎封后。這回在最新作品「死屍死時四十四」中演出為了保住自家房價，不惜把家門口的全裸男屍搬到鄰居家的大嬸，就怕自己家成了凶宅，跌價到谷底。

毛舜筠表示，「對我而言，『死屍死時四十四』不是喜劇笑片，而是黑色幽默。」她覺得整個劇情超荒謬，但演員都很實在地去表演，反而好笑的感受更為強烈。

面對香港是名列世界數一數二的高房價地區，毛舜筠坦言從小被媽媽教育「人生一定要有房子」，所以靠著成功的演藝事業，她早已買了房屋自住，但並不會要求兩個女兒一定要買房子，「我只要求她們要經濟完全獨立，我不用她們養，我也對她們放手。」

聊到香港房市動不動就要千萬的超高房價，向來敢言的毛舜筠表示很荒謬，「好不容易買了房子，但住進去卻發現只有豆腐乾那麼小，以為有個安樂窩，但也成為了樓奴，『死屍死時四十四』就是在講這個矛盾的狀況，很有真實感。」