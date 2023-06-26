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頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

記者黃保慧／即時報導
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

中國歌手蔡徐坤曾是中韓聯合打造的團體「SWIN-S」一員，如今更成中國頂流偶像，想不到他近日被中國博主「吃瓜少女張小寒」爆與C女士發生關係後逼墮胎，而「蔡徐坤 C女士打胎」也瞬間登上熱搜，偶像形象直接崩壞。

博主「吃瓜少女張小寒」在微博爆出，2021年2021年5月20日，蔡徐坤和一位C姓女生在北京朝陽區某KTV經朋友介紹相識，兩人聚會結束後，於21日凌晨發生了性關系，時隔一個月後，C女士去醫院檢查顯示已經懷孕，C女士詢問蔡徐坤怎麼辦，蔡徐坤當下反應就是讓她打掉，因此7月5日C女士獨自去醫院打了胎。

後來蔡徐坤母親得知此事，懷疑C女士故意設局想要敲詐自己兒子，於是詢問了蔡徐坤，當晚發生性關係時有沒有避孕，蔡徐坤表示沒有。針對這個情況，蔡母做了兩個準備，一邊讓工作人員聯繫C女士賠償，一邊讓私家偵探跟蹤C女士，在其家門口非法安裝針孔攝像頭。

期間，蔡母和工作人員還分析了C女士假孕的可能性，並透過監控畫面懷疑，C女士與其他男子有染，只因為某天晚上C女士和一位女孩、一位男子在凌晨3時一起回家。爆料者說道，「此事極其復雜，C女士也受到了很嚴重的傷害，後續還會有爆料，希望蔡徐坤且行且珍惜」。

蔡徐坤被爆料。（取材自微博）
蔡徐坤被爆料。（取材自微博）

北京 墮胎 微博

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