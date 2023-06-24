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「孝莊祕史」三姝 相隔20年穿古裝合體 網驚：都沒變

娛樂新聞組╱綜合報導
胡靜(右起)、寧靜、舒暢合體。(取材自微博)
胡靜(右起)、寧靜、舒暢合體。(取材自微博)

胡靜日前在微博曬出與寧靜、舒暢在「萌探探探案」錄製中的合影，並且配文「謝謝萌探，讓我和寧靜、舒暢合體啦！時隔20年我們『孝莊祕史』歷史性會晤！」，文一出，引發全網回憶殺，「時隔20年的同框都沒變」。

「孝莊祕史」在2002年火紅，由寧靜、馬景濤，李德凱、鄔倩倩、齊秦高娃、胡靜、舒暢、嚴琨等實力演員聯袂主演，在當時的春燕獎獲得了最佳長篇電視劇、導演、女主角、女配角、錄音五個獎項。

當時的舒暢是個高中生未滿十五歲，在劇中扮演董鄂妃，第一次演繹感情戲，演技也是可圈可點的。之後演過「寶蓮燈」、「魔幻手機」、「精衞填海」、「大唐榮耀」，至今仍單身。

胡靜當時飾演孝莊的丫鬟蘇茉兒一角，雖然是配角，但卻給觀眾留下深刻的印象。2008年9月27日，胡靜嫁給馬來西亞富商朱兆祥。2010年，朱兆祥在吉隆坡國家皇宮受封為拿督，作為其妻的胡靜也因而受封為拿汀，成為第一位中國拿汀。

寧靜在「孝莊祕史」飾演「滿蒙第一美女」大玉兒。寧靜的美是一種野性的美，很適合大草原上的女子豪爽的美。1996年，寧靜在拍攝電影「紅河谷」時與美國演員保羅·克塞相戀結婚。婚後，寧靜生下一子。2006年還一度傳出寧靜離婚的消息，寧靜一度否認，2011年，寧靜首度承認因文化差異已離婚。

對娛圈的三代大美女寧靜、胡靜、舒暢合體，一度登上熱搜，「時隔20年的同框啊，大家都沒怎麼變，一個比一個漂亮！」、「『孝莊祕史』裡我最愛的三個女人」、「真是驚喜不斷呀！」

「孝莊祕史」裡的胡靜(右起)、寧靜、舒暢合體。(取材自微博)
「孝莊祕史」裡的胡靜(右起)、寧靜、舒暢合體。(取材自微博)

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