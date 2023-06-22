炎亞綸風波燒進陸劇 網友擔心連累鞠婧禕

粉絲憂心鞠婧禕受到炎亞綸醜聞波及。（取材自微博）

炎亞綸 風波燒到陸網，還可能連累被稱為「千年一遇美女」的中國女星鞠婧禕？炎亞綸2017年與鞠婧禕共同主演民國時期的愛情故事「請賜我一雙翅膀」，電視劇於2019年上檔，陸網討論「請賜我一雙翅膀」有很大的機率會被下架，讓許多網友憂心，不過「請賜我一雙翅膀」目前在中國影視平台上仍搜得到。

28歲鞠婧禕從女團畢業後轉戰影視圈演戲，擁有高人氣，網友擔心「鞠婧禕炎亞綸的劇還能播嗎」卻被粉絲罵上熱搜，指兩人合作的「請賜我一雙翅膀」「播完800年了，怎麼這男的只跟鞠婧禕演過一部劇嗎」、「鞠婧禕的命也是命，不關鞠姐事別來沾邊」，怒嗆「別帶鞠婧禕了，這鍋不是鞠婧禕能背的」。

網友擔心鞠婧禕不是沒有理由，早前她與張哲瀚合作「如意芳霏」、「芸汐傳」，因張哲瀚到靖國神社 及乃木神社賞櫻 自拍，又在車上貼太陽旗，被列失德藝人，劇集遭下架；另一部「新白娘子傳奇」則因影業公司涉及音樂侵權也一度被下架。

就有粉絲心疼指出鞠婧禕怎麼都遇上「法治咖」，「鞠婧禕好倒楣，好評度最高，成績最好的，可以當代表作的芸汐傳下架了，現在她為數不多的一個妝容不被吐槽的淡妝電視劇，也因為炎亞綸陷入危機。」