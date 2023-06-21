14歲為愛輟學 跑龍套九年 逆襲不斷的雷佳音能否問鼎白玉蘭

雷佳音在「我的前半生」中婚內出軌。(取材自澎湃新聞網)

去年在金鷹獎上透過「人世間」獲得視后視帝的殷桃和雷佳音，同樣獲得白玉蘭獎最佳女主角和最佳男主角的提名 ，雷佳音已是第三次獲得白玉蘭最佳男演員的提名；第一次是「我的前半生」，第二次是「長安十二時辰」，這次網友們對雷佳音的呼聲也很高。

雷佳音是搞笑與實力並存的演員，也是「大器晚成」的演員。近幾年他憑藉「我的前半生」、「長安十二時辰」、「刺殺小說家」、「人世間」、「滿江紅」等大熱影視劇迎來了事業的井噴。但當年他雖然以全國第二的好成績考上上海戲劇學院，卻因為外形原因再加上沒有認識的製片人和導演 ，導致畢業後發展受到阻礙。

當時自己身邊的同學和師哥都出演不少影視劇，師哥胡歌更是憑藉「仙劍奇俠傳」爆火，只有他自己在劇組打醬油。

2006年，他以第一名的成績考進上海話劇中心，雖然同徐崢、馬伊琍 成為了同事，但當時的他並沒有太多的作品。此後他便一邊出演話劇一邊在劇組跑龍套。

2012年雷佳音終於迎來自己的第一個男主角。當時「黃金大劫案」中的男主角「小東北」一直沒找到合適人選，徐崢想到同在上海話劇中心工作的東北人雷佳音可能會適合，於是向導演推薦。在雷佳音試了幾場戲後，導演寧浩決定讓雷佳音出演。

於是這才有了「小東北」這個有血有肉的人物角色，雷佳音也憑藉「黃金大劫案」獲第11屆長春國際電影節影帝，那一年他29歲。

獲獎後的雷佳音雖然接了不少戲，但卻沒有一個角色讓人印象深刻，直到2018年，雷佳音才又通過電視劇「我的前半生」迎來事業第二次小高峰。

在「我的前半生」裡他飾演婚內出軌的陳俊生，將一個中年男人出軌後的掙扎、不安、痛苦表現的淋漓盡致，戲中又萌又慫的他圈粉無數，還獲得「前夫哥」的稱呼。

次年他參演的「長安十二時辰」一播出就獲得極佳口碑，也因為劇中張小敬這個角色而再次暴紅。

雷佳音上初中時班級裡轉入了一個南方的女生，雷佳音對她一見鍾情，就跪在地上大喊道：「她是我的，誰都別跟我搶！」引的同學們哄堂大笑，於是轟轟烈烈的青春愛情就此開始了。

後來他們戀愛的消息在學校傳開了，影響非常不好，學校領導也將此事告知雙方父母，女孩家長辦理轉校手續，雷佳音也因為見不到女孩，自暴自棄最終輟學。