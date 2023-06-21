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他們的劇還能播嗎？炎亞綸風波 「千年美女」躺槍

娛樂新聞組／即時報導
鞠婧禕與炎亞綸合作的「請賜我一雙翅膀」。（取材自微博）
鞠婧禕與炎亞綸合作的「請賜我一雙翅膀」。（取材自微博）

28歲中國女星鞠婧禕被稱為「千年一遇美女」的美女，從女團畢業後轉戰影視圈演戲，擁有高人氣；炎亞綸性騒風波越演越烈，有網友擔心「鞠婧禕炎亞綸的劇還能播嗎」卻被粉絲罵上熱搜，指兩人合作的「請賜我一雙翅膀」早在2019年就播完了。

粉絲不滿指出：「播完八百年了，怎麼這男的只跟鞠婧禕演過一部劇嗎？」「演那麼多劇你是一部不提啊」、「什麼都帶你鞠有事嗎？」「鞠婧禕的命也是命，不關鞠姐事別來沾邊」，怒嗆「別帶鞠婧禕了，這鍋不是鞠婧禕能背的」。

網友擔心鞠婧禕不是沒有理由，因為早前她與張哲瀚合作「如意芳霏」、「芸汐傳」，都因張哲瀚到靖國神社及乃木神社賞櫻自拍，又在車上貼上太陽旗，被列為失德藝人，劇集遭下架；另一部「新白娘子傳奇」則因影業公司涉及音樂侵權，也遭到下架。

就有粉絲心疼指出鞠婧禕怎麼都遇上「法治咖」，「鞠婧禕好倒楣，本來她的那些電視劇小網劇就千篇一律的，質量不高，結果好評度最高，成績最好的，可以當代表作的芸汐傳下架了，現在她為數不多的一個妝容不被吐槽的淡妝電視劇，也因為炎亞綸陷入危機，再下架，她就真的只剩垃圾劇了，只能指望以後能出好劇了。」

不過，橘絲完全不慌，鞠婧禕還有「仙劍奇俠傳四」、「金錢堡壘」、「粉墨江湖」、「花間令」待播，並指關心鞠姐的可以來愛奇藝看「花戎」。

鞠婧禕與炎亞綸合作的「請賜我一雙翅膀」。（取材自微博）
鞠婧禕與炎亞綸合作的「請賜我一雙翅膀」。（取材自微博）

炎亞綸

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