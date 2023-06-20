才拿影帝 胡歌再爭白玉蘭視帝 孫儷5美搶視后

趙麗穎獲得白玉蘭「最佳女主角」提名。圖為「幸福到萬家」海報。（取材自微博）

第28屆上海電視節開幕，剛獲得上影節金爵獎影帝的胡歌，今年又提名 白玉蘭視帝，將與張譯、郭京飛等實力派演員爭奪白玉蘭桂冠，孫儷 、譚卓、趙麗穎等優秀演員則將角逐白玉蘭視后。

香港文匯報報導，今年「白玉蘭獎」競爭尤為激烈，其中，改編自茅盾文學獎獲獎作品的「人世間」，獲得包括「最佳中國電視劇」、「最佳導演」、「最佳男女主角」等10項提名，領跑今年「白玉蘭獎」。該劇由雷佳音、殷桃等主演，講述周秉義一家兄妹三人和十幾個普通百姓子女50年來風風雨雨的人生故事。

而以三國時期波譎雲詭的時代氣息為敘事背景的「風起隴西」，依託關漢卿元雜劇「趙盼兒風月救風塵」而創作的「夢華錄」，以及以康熙年間的一段治水故事為原型拍攝的「天下長河」，這三部作品均入圍 「最佳中國電視劇」。

今年展現中國式硬科幻影像魅力的「三體」入圍了「最佳中國電視劇」、「最佳導演」等五項大獎。

在白玉蘭視后、視帝角逐方面，胡歌、雷佳音、郭京飛、張譯以及朱一龍將爭奪視帝榮譽。就在剛剛閉幕的上海國際電影節上，胡歌奪得影帝桂冠，此次他再憑借「縣委大院」入選了視帝提名，成為大熱之一。女演員方面，孫儷、趙麗穎、譚卓、吳越以及殷桃五美將爭奪白玉蘭視后桂冠，其中，孫儷共七次入圍，並兩度拿下視后，趙麗穎則是第三次提名「白玉蘭獎」，她也是呼聲最高的女演員之一。