黃景瑜被爆離婚 首認分開「是親人也是朋友」

黃景瑜（右）、王雨馨（左）同步發聲明認和平分開。（取材自微博）

男星黃景瑜近年被爆料曾有一段婚姻，對象是畫家王雨馨，還傳出家暴 疑雲，黃景瑜工作室20日發布聲明表示，黃景瑜與王雨馨是和平分開，並否認網傳「劈腿」、「出軌」、「家暴」等行為，同時正告相關主體即刻刪撤相關不實言論。

黃景瑜工作室在微博 表示，先前沒有回應，是不想占用公共資源，但謠言越來越離譜，嚴重影響黃景瑜的事業和生活，不得不發3點聲明闢謠，「一、黃景瑜與王雨馨是和平分開，期間也不存在網傳『劈腿』、『出軌』、『家暴』等行為。未來，仍會以朋友身份相處，也請大家不要再就此事打擾王雨馨女士。二，工作室呼籲外界立即刪撤相關不實的言論，並停止傳播涉嫌侵權內容，否則將追究法律責任。三，工作室希望網友能理智地看待網路訊息，勿被具有營銷性質的帳號誤導、帶風向，盼能尊重他人的合法權益。」

搜狐娛樂報導，隨後，黃景瑜在微博直接Tag王雨馨的帳號，發文：「親人也是朋友，祝未來一切都好。」同一時間，王雨馨也也發出聲明表示：「我的家人及助理從未發聲聲討過景瑜任何，我們依舊是朋友更勝似家人，也始終保持著和平分開、好聚好散的相處方式，請大家停止傳播不實內容。」

ETtoday報導，由於黃景瑜過去從未承認結過婚，如今寫下「親人」2字，被視為是首度坦承2人之間的關係，引發外界熱議。