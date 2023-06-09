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在機場緊摟小鮮肉猛男 李彩樺撒嬌討抱抱

娛樂新聞組／綜合報導
港星李彩樺被爆疑似戀上小16歲鮮肉。(取材自微博)
港星李彩樺被爆疑似戀上小16歲鮮肉。(取材自微博)

39歲的港星李彩樺被拍到在機場和一名肌肉猛男親密互動，一向給外界印象霸氣十足的李彩樺將自己的腦袋擱對方的肩膀上，猶如一名小女孩撒嬌，而男子也配合地將她抱在懷中。兩人互動猶如熱戀的情人，令網友猜測這是否是李彩樺新戀情的官宣。

蓋飯娛樂報導，曝光的畫面中，李彩樺扎著丸子頭，穿著灰色緊身上衣，外面還披著一件牛仔外套，打扮得相當時髦，而她的身前還有一個粉色的玩偶包，看起來少女感十足。

引人注目的是，李彩樺的身旁有一個看起來很年輕的「小鮮肉」。該年輕男子的肌肉特別壯碩，肩膀彷彿比李彩樺寬兩倍。只見兩人站在機場的自動售貨機前，似乎在等人。期間，他們聊得十分歡樂，男方說話時，李彩樺一直凝視著對方。

過了一會兒，李彩樺好像站累了，彎著腰朝肌肉男撒嬌，並且還主動抱住肌肉男，將自己的腦袋擱對方的肩膀上，一向霸氣十足的她，此時此刻好像一個熱戀中的小女孩。而肌肉男也配合地將李彩樺抱在懷中。

有網友扒出了肌肉男的身分，疑似溫州某23歲健身教練，比李彩樺小16歲。李彩樺感情生活坎坷，談過多段戀愛都無疾而終，「小鮮肉」是否會有後續，網民都關切。

港星李彩樺被爆疑似戀上小16歲鮮肉。(取材自微博)
港星李彩樺被爆疑似戀上小16歲鮮肉。(取材自微博)

肌肉 機場 健身

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