周潤發再扮賭神 回歸人間現實面

周潤發希望透過新作希望讓更多人知道，生命中有很多事比賭錢更重要。（取材自微博）

由影壇巨星周潤發 、袁詠儀領銜主演的電影 「別叫我『賭神』」將於端午 假期上映。34年前周潤發飾演的「賭神」高進橫空出世，掀起了香江賭片狂潮，成為發哥經典的銀幕形象之一。如今發哥再度重返賭途，卻是帶來極具顛覆感的角色，令觀眾十分好奇他將如何詮釋另一種面向的「新賭神」。

在「別叫我『賭神』」裡，周潤發再次與「賭神」結緣，這次發哥重出江湖之作頗具深意，主動顛覆昔日被神話的形象，展現出回歸人間煙火的現實面。發哥表示：「我在戲裡演的是一個賭徒，現實裡我知道很多人都好賭，但賭錢的意義真的不大」。發哥透露雖然自己演過「賭神」，但這次新作希望讓更多人知道，生命中有很多事比賭錢更重要。

「別叫我『賭神』」的片名也意義深長，編劇莊文強表示，吳光輝是為發哥量身打造的角色，大家能從他身上看到「賭神」高進，同時還有「阿郎的故事」中的阿郎，甚至是「英雄本色」小馬哥的影子，但與此同時他又是一個全新的角色，從一個妄想做賭神的好賭之徒，到後來為了兒子決定改變自己，走出失敗的賭局，去迎接全新的挑戰，這一刻他就是他自己了。

從影近50年的發哥，敬業態度向來都是業界標竿。預告中大量追逐的動作戲，都是年近70的發哥親力親為賣力演出，在一場被債主搧耳光的戲分裡，飾演債主的演員黃德斌面對發哥不敢下手，周潤發見狀親自示範如何狠狠地「打自己臉」，並為了達到最佳效果反覆拍攝多次，每下都是掌掌到肉，其敬業態度讓現場工作人員鼓掌致敬，也讓演員黃德斌感歎表示，「他（周潤發）可以讓大家一起在沒有壓力的情況下完成工作」。

「別叫我『賭神』」劇情講述吊兒郎當的「吹水輝」（周潤發飾）閒來無事就是賭場常客，常在賭桌上輸得身無分文。而他的昔日情人李夕（袁詠儀飾）某日突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林飾）一個月，並奉上訂金港幣5萬元（約6380美元），事成之後再加5萬。見錢開眼的吹水輝敷衍了事的接下了保母任務，才發現這兒子是自閉症患者。