成毅拍戲受傷「趴床送醫」 粉絲怒爆：鄭業成軋戲害的

鄭業成被爆疑似軋戲，工作室否認。(取材自微博)

以古裝劇「沉香如屑」走紅的大陸男星成毅，近期正忙著拍攝新戲「英雄志」，卻被網友發現因腰傷趴著送醫，引發粉絲熱議。有網友爆料，成毅之所以受傷，疑是因為另一名演員鄭業成同時軋兩部戲，導致劇組壓縮拍戲日程，密集的武打戲讓成毅舊傷復發，雙方粉絲因此開撕。

成毅工作室發聲明表示，「成毅今天在拍戲時腰傷復發，劇組已第一時間安排赴醫院檢查治療。經診斷主要症狀為腰部扭傷，及腰椎間盤突出。經初步診療目前傷情穩定，但近期須避免負重及劇烈運動」。

很快，成毅拍戲受傷上了熱搜，粉絲對劇組的不滿也持續發酵。有人扒出鄭業成5月、6月全是用替身，自己在新疆 拍戲，疑似軋戲。還稱，剩下的武打戲都留給替身和成毅一起拍攝，以至於5月成毅密集拍攝大量動作戲，可能因此導致舊傷復發。

雙方粉絲因此爆發激烈舌戰，有網友說，「英雄志」還沒殺青，演員和粉絲就已經開始內訌。