周冬雨高考286分再被扒 李冰冰成績更出人意料

影后級的周冬雨高考286分的成績被嘲笑多年。圖為她今年在坎城出席電影「燃冬」媒體見面會。（取材自微博）

又到高考 季，每年這個時候，娛樂圈都紛紛為學子送上祝福，最長情的要數李榮浩和李莎旻子，兩人已連續8年為高考學子送祝福。而除了明星送祝福，每年此時，明星的高考成績也會再被拿出來比較一番，其中周冬雨286分的成績被嘲笑了多年。

成績優異收穫一波誇獎，如果成績太差的話，也難免被嘲諷一下。綜合媒體報導，考得好的代表有吳倩、陳都靈、周筆暢等，他們的高考成績都達600+。吳倩以621分考入武漢大學影視與表演專業，陳都靈則是以621分優異成績考入南京航空航天大學，後來被蘇有朋電影 選中出演「左耳」中的小耳朵，才進了娛樂圈。

有學霸自然就有學渣，據網友爆料，拿了幾個影后的周冬雨高考成績居然只有286分，有人嘲諷這樣的成績能上電影學院，「成績不好才去學藝術」的偏見可能就是這樣來的。比周冬雨的成績還要低的，就是李冰冰的214分，李冰冰多次在綜藝節目表示自己記憶力很好，但成績居然這麼差就很出乎意料了。