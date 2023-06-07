周冬雨高考286分再被扒 李冰冰成績更出人意料
又到高考季，每年這個時候，娛樂圈都紛紛為學子送上祝福，最長情的要數李榮浩和李莎旻子，兩人已連續8年為高考學子送祝福。而除了明星送祝福，每年此時，明星的高考成績也會再被拿出來比較一番，其中周冬雨286分的成績被嘲笑了多年。
成績優異收穫一波誇獎，如果成績太差的話，也難免被嘲諷一下。綜合媒體報導，考得好的代表有吳倩、陳都靈、周筆暢等，他們的高考成績都達600+。吳倩以621分考入武漢大學影視與表演專業，陳都靈則是以621分優異成績考入南京航空航天大學，後來被蘇有朋電影選中出演「左耳」中的小耳朵，才進了娛樂圈。
有學霸自然就有學渣，據網友爆料，拿了幾個影后的周冬雨高考成績居然只有286分，有人嘲諷這樣的成績能上電影學院，「成績不好才去學藝術」的偏見可能就是這樣來的。比周冬雨的成績還要低的，就是李冰冰的214分，李冰冰多次在綜藝節目表示自己記憶力很好，但成績居然這麼差就很出乎意料了。
TFboys當年還因為成績不亮眼被瘋狂吐槽，現在看來，他們在工作那麼忙的情況下能夠成功考入電影學院以及伯克利音樂學院，當年關曉彤在一直拍戲的情況下能考520多分，都算是很厲害。
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