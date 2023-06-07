梁家輝相守葉童 「我愛你」深情催淚

梁家輝、葉童扮演「濡沫夫妻」，賺人熱淚。（取材自微博）

端午檔、現實題材愛情電影 「我愛你！」日前發布「謝謝你」版預告，並隨預告發布一組劇照。面對兒女冷漠與病痛纏身的晚年，梁家輝、葉童飾演的「濡沫夫妻」不離不棄、相互扶持，用實際行動踐行著生死相隨的誓言--「我想愛你到白頭」，攜手走過一生風雨坎坷，令無數觀眾動容落淚。

中國娛樂網報導，影片由韓延導演 ，倪大紅、惠英紅領銜主演，梁家輝、葉童特別演出，罕見聚焦老年群體的情感世界，溫暖刻畫兩對老人生命盡頭勇敢又純粹的愛情。日前，影片已正式被選定為第25屆上海國際電影節開幕影片，將於6月9日全球首映，6月21日全國公映。

電影「我愛你！」發布的「謝謝你」版預告中，年邁老人謝定山（梁家輝飾）與罹患阿茲海默症 的妻子趙歡欣（葉童飾）彼此攙扶走過45載，可操勞一生的兩人晚年卻要面對子女輕率漠視和病痛折磨的孤獨無助。本該熱鬧的家宴被不合時宜的電話、遊戲與網課打斷，長輩的疼愛也遭遇晚輩的拒絕，三代同堂的融洽成為兩位老人的幻景，現實只剩他們眺望子女離去的背影。兩人相伴走過漫長一生，開枝散葉後的暮年只剩下彼此。

報導指出，伴隨趙歡欣病情加重，身為丈夫的謝定山義無反顧承擔起照料重任，感同身受妻子的絕望痛苦。而遊走在清醒與迷失邊緣的趙歡欣始終將山哥銘記，用依賴和陪伴回應著丈夫的辛苦付出。兩人深深對視的瞬間，眼神更是流露出難捨的愛意和疼惜，他們在生命盡頭用愛揮灑餘暉，用十指緊扣印刻著生死相隨的決心，點點滴滴的「謝謝你」，便是這對愛人對彼此的無限體恤與感謝，道盡相愛永恆的箴言，也勾勒出愛情最純粹本真的模樣。終其一生，互不辜負，我想愛你到白頭。

隨預告一同釋出的劇照則將謝定山與趙歡欣晚年相伴的生活點滴細細道來。不論是漫長歸家路上的暖心一背，還是不分晝夜無微不至的體貼照顧，他們始終攙扶依偎、深情相守。即使眼含淚水、身居「空巢」，二人從未分開的雙手盡顯白首不離的勇氣和信心，訴說著相守一生的承諾。

報導稱，電影「我愛你！」由頂級實力派演員倪大紅、惠英紅、梁家輝、葉童共同出演，四位年齡相加251歲的影帝影后放下以往的經驗與技巧，用百分百感性投入表演，自然細膩詮釋兩段美好又真實的黃昏之戀：一對是掙脫年齡束縛炙熱相愛的黃昏戀人，一對是相濡以沫至死不渝的恩愛夫妻，將感動與勇氣浸潤至每一位觀眾心間。他們用愛展現「人生最後一場熱戀」的心動，也讓不少觀眾表示擁有了「我想愛你到白頭」的勇氣和膽量。