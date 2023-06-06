七度唱進鳥巢 五月天曾遭任賢齊警告

五月天北京鳥巢最後一場演唱會，邀來嘉賓華晨宇(左)與阿信(右)合唱。(圖：相信音樂提供)

台灣樂團五月天5月底7度站上大陸北京 鳥巢開唱，達成累積20場紀錄，完成了200萬朝聖的壯舉。回想初訪北京，五月天分享被任賢齊警告的故事，先告訴他們「來北京唱要小心，因為北京觀眾如果不滿意會叫你們下去」，接著不忘叮嚀五月天：「你們要好好唱，不要讓人叫你們下去，要唱到唱完大家還叫你們上來！」

五月天最後一場「諾亞方舟10週年進化復刻版」演唱會請到華晨宇（花花）擔任嘉賓，彼此合唱「我心中尚未崩壞的地方」，華晨宇開心說：「太太太榮幸了，終於能來五月天演唱會。」透露從小就很崇拜五月天，阿信回誇：「我們在電視看到花花好像音樂魔術師，在音樂世界呼風喚雨，實際看到他超級有禮貌，每個都喊老師，在音樂上有很多可互相切磋，很開心可以跟花花合唱。」

只是先前流出嘉賓名單有華晨宇時，網上評價兩極，甚至有粉絲在瑪莎貼文下留言「粉絲看演唱會是去看喜歡的人，不是花錢去看討厭的人，說實話你們自己對別人是怎麼看，其實都不是最重要的，如果粉絲真的很討厭，你們也要尊重粉絲的感情吧」，瑪莎親自回覆「我會尊重你的好惡，但我也會堅持我的喜歡」。

石頭在最後一場感性告白：「今天回想到以前來北京，會去吃火鍋、水餃，二鍋頭，我今天什麼都沒喝，你們就讓我醉了！」阿信也說：「其實我在強忍悲傷，原本覺得六天可以慢慢揮霍，但轉眼間。」冠佑許下承諾：「之前1000多個日子讓大家等太久了，我相信五月天會再用最快的時間跟你們相聚。」