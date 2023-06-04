人設翻車 羅志祥愛徒被爆劈腿 7年女友揭「鹹濕鐵證」

葉音被爆劈腿。（取材自微博）

知名舞者葉音在中國綜藝節目「這！就是街舞第二季」中隸屬羅志祥 戰隊，因獲得冠軍展露頭角，而他在節目裡陽光的形象也深得觀眾的心，在微博 有257萬粉絲，想不到如今被交往7年的女友控訴出軌好幾次，讓他人設翻車。

葉音女友發布多張文字描述兩人之間的戀情，她表示某天拿起葉音手機 時，對方突然變得很緊張，她驚見男友和另一名女子的露骨對話：「我們昨天做了有5次呢！」她當下憤而提出分手，但被葉音抱住極力挽回，葉音辯解：「對不起對不起對不起那天喝多了，就這一次，下次不會了」，當女方還想繼續檢查的時候，葉音伸手搶手機說：「妳別看了很噁心」。

於是女生拿著手機躲進廁所，結果葉音把門撞開奪回手機，害她跌坐在地，右胯嚴重瘀青。幾天後他們又發生爭執，她再度發現男友和粉絲及其他女生的曖昧對話，甚至稱呼別人「小寶貝」、「我想你了」，且後來從其他朋友口中得知，葉音參加節目時就和其他人曖昧，種種出軌鐵證讓女生心寒表示，「已經敲定了葉音是個謊話連篇，肉體與精神雙重分別出軌，對象還不止一人的渣男。」「自始至終，他在乎的只是我會不會曝光他，讓他的人設崩塌。