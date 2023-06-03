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周潤發拍片意外頭破血流 縫5針笑稱五福臨門

娛樂新聞組／綜合報導
周潤發拍片意外頭破血流，卻淡定安慰片場的工作同仁。（視頻截圖）
周潤發拍片意外頭破血流，卻淡定安慰片場的工作同仁。（視頻截圖）

周潤發、袁詠儀主演的電影「別叫我賭神」即將於6月21日在內地上映，連日來片方陸續公開片場花絮，其中可見拍片過程中，周潤發的額頭眉心受傷見血，眾人都緊張周潤發會不會留下疤痕，不過發哥很淡定，還笑稱自己縫了五針代表「五福臨門、五穀豐收」。

68歲周潤發在片場相當活躍，運動、唱歌、selfie等，玩得不亦樂乎，拍戲時卻非常認真敬業，就算受傷仍堅守片場。

周潤發拍片不慎受傷，敬業精神讓人佩服。(取材自微博)
周潤發拍片不慎受傷，敬業精神讓人佩服。(取材自微博)

香港01報導指出，戲中有一幕發哥與黃德斌的對手戲，他跪在地上，被黃德斌用道具玻璃樽爆頭，結果卻意外打破頭，血流不止，工作人員即刻扶發哥坐下，他一手掩住額頭，一邊安撫大家：皮外傷，不怕不怕，還搞笑說：「好在頭髮（還）多欸」。一旁的黃德斌望著受傷的發哥面露難色，非常自責，不過發哥淡定笑說：「淡淡定有錢淨。」

周潤發拍片不慎受傷，敬業精神讓人佩服。(取材自微博)
周潤發拍片不慎受傷，敬業精神讓人佩服。(取材自微博)

只見到發嫂陳薈蓮上前察看傷勢，周潤發則決定要先去醫院縫幾針，再回來繼續工作，請導演可以利用時間先拍別的鏡頭，可見其體貼及敬業精神。

一旁有人想緩解緊張氣氛，開玩笑說：「糟了，發哥不帥了」，周潤發妙回：「好在...頭髮多欸」，讓其他人忍不住笑了。

報導指出，處理好傷口之後，發哥在片場四處遊走，同台前幕後的手足表示自己縫了五針，代表「五福臨門、五穀豐收」，相當樂觀。

有網友對此回應：「發哥我也是第一次發現你這個髮量啊」、「天王能伸能屈」。

周潤發 王能 導演

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