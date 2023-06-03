楊冪沒來？小糯米生日 劉愷威：「女兒黏我黏到爆」

劉愷威表示很享受被女兒需要的感覺。（取材自微博）

劉愷威與楊冪 離婚後，獨自在香港 照顧女兒小糯米，6月1日是小糯米生日，日前傳出楊冪前往香港幫愛女慶生；但劉愷威接受專訪時透露，因為女兒要上學，生日當天他像往常一樣接送小糯米上放學，唯一的慶祝活動就是全家吃頓飯，間接透露楊冪缺席了女兒的慶生。

楊冪日前發微博 顯示IP位置在香港，工作室更上載多張楊冪抱著小蜜蜂公仔的照片，背景還有圖書跟鮮花，疑似送給孩子的禮物。不過，港媒很快澄清，其實是一場誤會，稱楊冪根本沒有去香港。

港媒2日刊登劉愷威最新專訪，劉愷威只透露女兒近況，訪問中未提及前妻半句；劉愷威表示，小糯米最黏的人就是他，「她黏我黏到爆炸，她最怕的人是我，但最黏的人也是我，每晚都要我陪她睡。」劉愷威說他現在非常享受被女兒需要的感覺，也很珍惜這樣的時光。對此言論，網友卻表示有消費女兒的嫌疑。

楊冪離婚後，小糯米跟隨父親劉愷威生活，繼續留在香港唸書，由爺爺奶奶照顧。劉丹多次在訪問中解釋，劉愷威近年工作量減少，不是因為「過氣」，而是他想要花更多時間陪伴孩子。