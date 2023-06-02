曾是觀眾最愛女星 鄭爽代孕遭封殺2年 憔悴發福近照曝

鄭爽曾被譽為新一代清純女神。（取材自微博）

中國女星鄭爽 曾演出「一起來看流星雨」、「微微一笑很傾城」走紅，更被譽為新一代清純女神、90後四小花旦，前途看好，更被選為觀眾最愛前10大明星，只可惜近年爆出代孕、逃稅等諸多爭議，讓她演藝活動全部中止，被演藝圈封殺，最近有網友曬出疑似與鄭爽的合照，只見她現在模樣發福不少，更有人說她的「髮量稀少」、「看起來像大嬸」。

鄭爽曾被譽為新一代清純女神。（取材自微博）

鄭爽2018年因參加節目「這！就是鐵甲」與素人男友張恒傳出戀情，但後來分手。不料，2021年爆出兩人在2019年底和2020年初在美國找代孕生下一女一子，後又爆出因涉嫌陰陽合約事件挨罰，導致鄭爽名聲全毀，直接消失在演藝圈。

微博 網友最近傳出疑似鄭爽近照，雖見她依舊頂著一頭黑色長直髮，但瀏海稀疏，身上穿著白色長袖T恤和黑色背心，整個人看來有些憔悴，讓其他人驚訝說：「都沒認出來」、「不敢認」，不過也有粉絲指出「這圗P得太過分了」，認為是有心人士刻意修圖，醜化鄭爽。

鄭爽近照疑似曝光，但被不少網友認為是惡意修圖。（取材自微博）

鄭爽近照疑似曝光，但被不少網友認為是惡意修圖。（取材自微博）

然則鄭爽今年在微博開了新的工作室帳號，不久前還曬出與愛犬的合照，並寫下：「開心生活、踏實睡覺、努力學習、好好吃飯。莫失心所念，萬物盡可期。」對於是否復出還未知。