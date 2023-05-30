射鵰改編劇風光40年 黃日華+翁美玲最經典

黃日華（左）與翁美玲被公認是最經典的郭靖、黃蓉代表。（取材自IMDb）

金庸最膾炙人口的代表作「射鵰英雄傳」，被改編為電視劇或電影 不下10次，但公認最具代表性的經典版本，始終是香港 TVB在1983年推出的「鐵血丹心」、「東邪西毒」與「華山論劍」三部曲，男女主角黃日華與翁美玲亦成為最受到推崇的郭靖與黃蓉化身，在播出滿40年的今日，依舊罕有匹敵。

香港TVB金庸劇轟動華人區，但最早拍攝金庸武俠劇的卻是成立不滿三年就關閉的香港第三家電視台—佳視。1976年4月，佳視首度推出的金庸武俠劇碼就是「射鵰英雄傳」，收視人口突破百萬，掀起影視圈的「金庸熱」，扮演黃蓉的米雪因而大紅。佳視倒閉後，此版「射鵰」和續集「神鵰俠侶」被賣給TVB，TVB有心拍攝自家版本，這兩齣戲從此雪藏片庫，絕少重播，逐漸失去影響力。

「射鵰」的靈魂人物莫過於俏黃蓉，TVB特別舉辦「理想黃蓉」選秀，先炒一波話題，當年還不滿24歲的翁美玲，入行才一年，卻憑著靈動秀麗的氣質擊退其他對手勝出，演技更受好評。黃日華在TVB力捧的「五虎將」中最早走紅，郭靖由他演來幾乎不做第二人想。另一位「五虎將」成員苗僑偉的天生貴氣，將糾結於民族大義和榮華富貴的楊康也演得讓人叫好，與扮演穆念慈的楊盼盼對手戲亦火花四射。40年前在港首播時平均每集超過350萬觀眾，成為史上第一，之後在台灣透過錄影帶租看大轟動，大陸播映也引爆收視話題，確立經典地位。

陳玉蓮（左）和劉德華的「神鵰俠侶」，是金庸本人認可的最佳版本。（取材自微博）

TVB打鐵趁熱，同年10月推出「神鵰俠侶」，劉德華與陳玉蓮的搭配獲金庸本人評為「最符合原著」，之後劉德華和梁朝偉 的「鹿鼎記」也大獲成功，「五虎將」都因主演金庸劇而風光，可是彼此星運大有差別。