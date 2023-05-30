演唱會上被狂喊「退票」 薛之謙不怒反笑了 歌迷才懂

薛之謙整場演唱會被歌迷喊了高達10多次的退票。（取材自微博）

歌手薛之謙日前在江蘇連雲港體育中心開演唱會，當他唱走音、唱錯詞，或是說錯話，台下歌迷就會高喊「退票」，整場演唱會歌迷喊了高達10多次的退票，不過本人卻一點也沒有生氣，反而很開心。

其實這是薛之謙與歌迷們在演唱會上互動的一個梗，每當他一出錯，歌迷就會高喊退票，從一開始的震驚「一個發音都不能錯嗎？讓我好害怕喔」、「你們這麼不講情義，說錯一點點就要退票」，到後來已經能自在的接梗，像是要唱最後一首歌時，感性吐露心聲「如果你們有什麼心願的話，就在這裡實現」，沒想到台下歌迷又高喊退票，他忍不住吐槽「太沒有人性了，我都唱了兩個半多小時了，你們還喊退票」。演唱會後還有網友剪輯出退票合輯影片。

來源：噓星聞

39歲的薛之謙唱紅「你還要我怎樣」、「演員」等多首金曲代表作，擁有歌迷無數。他曾被前女友爆出騙錢、逼墮胎 等醜聞，形象一度受創，轉而專注音樂活動。

薛之謙疫情 後火力全開，舉辦「天外來物」巡迴演唱會，場地動輒容納3萬觀眾，加上票房都是秒殺，可說進帳驚人。江蘇連雲港體育中心是他的第14場演唱會。

薛之謙上個月於南京舉辦演唱會前，透露自己還沒買到車票，他還在微博 寫道，「這5.1真的太堵了，最後那半里路都是我跑來的」，並說「倒立、懸掛、室外、通宵的都行，我一個工作人員不帶，讓我到南京就行」。搞笑行徑一度掀起熱議。