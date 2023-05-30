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王一博被跟機 狂粉下跪喊愛你

娛樂新聞組／綜合報導
王一博頻頻遭到粉絲騷擾。（取材自微博）
王一博頻頻遭到粉絲騷擾。（取材自微博）

流量男星王一博曾以男團UNIQ成員身分活動，後來轉往戲劇圈，與肖戰合演古裝劇「陳情令」暴紅，之後更陸續與趙麗穎、周冬雨、李沁等女星合作，演技備受好評。不過他近年飽受瘋狂粉絲的騷擾，不但影響到他的工作與休息，最誇張的是，曾有一名女粉不顧飛機即將起飛，硬要跪地告白王一博，且在起飛後也不停大喊，乘客全傻眼。

近日，有網友傳出王一博在飛機上遭瘋狂粉下跪表白的影片，只見該女子不斷對他大喊「陛下，我愛你，受臣妾一拜」，引起眾人譁然，王一博的隨行工作人員把她拉起來後，該女子不放棄繼續喊：「陛下，我愛你。」有乘客對於她的瘋狂舉動深受其擾，對其進行勸阻，該女子不聽勸還和乘客發生爭吵。據傳言，後面又有一個自稱王一博「未婚妻」的女子對那個瘋狂粉絲很不滿，兩人還在飛機上大打出手，最終空服員不得已報警處理。

對此，樂華娛樂27日發出嚴正聲明，強調有很多踰矩粉絲影響王一博的工作，以及王一博家人和朋友的日常生活：「劇組拍攝期間在酒店蹲守，並雇用多人闖入劇組，嚴重影響劇組的正常拍攝，經報警批評教育後仍不克制極端行為；多次前往王一博先生的父母和朋友家進行騷擾，並在公眾場合圍堵藝人，屢次跟機、追車，並在機艙內尋釁滋事破壞社會公共秩序。」

粉絲們則紛紛留言希望公司能夠報警處理，紛紛表示：「我們誰不氣啊，但是我們在線上什麼都做不了，最主要不還是你們的措施嗎？你們光吃飯嗎」、「不給王一博告黑嗎？騷擾不能報警啊？私生不是粉絲你知道嗎」、「發這個東西有什麼用！能不能直接落實到實處，報警抓起來啊」。

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