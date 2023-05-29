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42歲陳冠希現身酒吧狂歡 網驚：撞臉趙本山

娛樂新聞組／綜合報導
陳冠希(見圖)現身酒吧開心唱跳，但滄桑模樣被指撞臉趙本山。(取材自微博)
陳冠希(見圖)現身酒吧開心唱跳，但滄桑模樣被指撞臉趙本山。(取材自微博)

42歲的陳冠希曾是香港「一代男神」，20歲出道時，集俊美帥氣於一身，但隨著時光流逝，陳冠希被發現青春不再，且不只一次被指衰老走樣；近日，陳冠希現身上海酒吧，被發現昔日男神竟開始撞臉趙本山。

日前有網友在社交平台分享他們在上海一間酒吧遇上陳冠希的視頻，只見他穿著簡約的黑色Polo衫，頭戴黑色棒球帽，時尚又低調。

陳冠希一邊唱歌，一邊隨著音樂歡快地蹦蹦跳跳，他還即興表演Rap，和民眾打成一片。現場還有不少打扮火辣的年輕美女隨著陳冠希一起開心唱跳，並不時發出興奮喊叫聲。

網友看了視頻後，紛紛讚他「像回春20年似的」、「男神就是不一樣」、「可以原地復出」，還有人說他「重現昔日壞孩子風采」。

不過，也有很多網友發現，陳冠希看起來滄桑了很多，鼻翼兩側的法令紋非常明顯，再加上隱約可見的黑色胡茬，乍看之下，竟然撞臉趙本山。

據悉，陳冠希和名模秦舒培結婚後，一直長居美國，還在洛杉磯花2000多萬巨資購買了一棟豪宅。2017年，兩人迎來女兒Alaia，曾經的「浪蕩公子」，也漸漸成為了許多人眼中的好老公、好爸爸。

陳冠希現身酒吧開心唱跳，但滄桑模樣被指撞臉趙本山(見圖)。(取材自微博)
陳冠希現身酒吧開心唱跳，但滄桑模樣被指撞臉趙本山(見圖)。(取材自微博)

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