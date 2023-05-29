黃奕擅自拿美術館展品拍照挨罵 刪照道歉

黃奕擅自拿了美術館陳列的「水晶玫瑰」擺拍，引發爭議。(取材自微博)

中國女星黃奕因出演「還珠格格3：天上人間」小燕子一角而走紅，不過日前她拿著美術館 展覽的藝術品拍照，遭到官方發文「尊重藝術家和美術館」，事後黃奕發文致歉。

黃奕日前參加華表獎頒獎典禮，曝光當天造型美照，只見她穿著一襲黑色露背長禮服，手上還拿著一支水晶玫瑰，照片曝光後，北京 松美術館在官方微博 發文，「黃奕女士手中拿著的水晶玫瑰是目前美術館展覽中藝術家的作品，友情提醒黃奕女士和團隊，尊重藝術家和美術館的辛勞成果，文明觀展，未經館方允許請勿私自觸碰展品。」立刻引發網友熱議。

黃奕隨後在微博發文道歉，同時也將照片刪除，「很抱歉之前在松美術館拍攝過程中動用了場地的物品。我深知作為公眾人物應時刻注意自己的言行舉止，在日後的工作和生活中我和我的團隊都會更加嚴謹，謝謝大家的監督！」

不過有些網友認為「沒有提示不能拿啊」、「欺負你呢，正常人都會拿起來拍」、「活久見，第一次看到展會直接開撕明星的，明顯就是看你不紅」，當然另外也有網友覺得，「笑死，這麼點小常識都沒有要麼就是不尊重。把展館當菜市場隨便拿」、「公共場合的種的鮮花也不能隨便摘吧，基本的文明共識，這不用寫牌子了吧」、「一個展，基本常識也是不能碰吧」、「銀行也沒提示你不能搶，你怎麼不去搶」、「笑死，自己沒常識還覺得很有理」。