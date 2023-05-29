楊千嬅廣州開唱 歌迷划龍舟到場

楊千嬅飆唱多首經典歌曲。(取材自微博)

去年完成香港 演唱會後，香港女星楊千嬅休息過後又展開世界巡迴演唱會，在內地50多站演出，近日她到廣州連開兩場露天巡唱，場內塞滿超過2萬名歌迷，場外還有2萬人紮營等聽免費演唱會，甚至有瘋狂的歌迷划龍舟來的奇景。

香港01報導，楊千嬅相隔四年重啟世界巡迴演唱會，全新製作「MY TREE OF LIVE」，首站一連兩場在廣州海心沙亞運公園展開，門票開售即秒殺。許多網友將片段放上社交平台分享，由於這次廣州的場地是開放式，所以不少觀眾都可以站在場外聽到演唱會。

根據網路上流傳的影片可以看到，楊千嬅在廣州的粉絲相當多，有人直言場外預計超過十萬人，海岸線、草地上都是滿滿人海，更有歌迷划龍舟到附近想要聽歌，更有影片拍到有人在演唱會場外一邊打牌一邊聽歌，人潮比之前周杰倫 在香港中環開唱更誇張。

楊千嬅登場時站在三層樓高的吊台出現，獻唱「飛女正傳」，之後一連唱出多首經典歌曲，包括「烈女」、「少女的祈禱」、「可惜我是水瓶座」等，唱完「勇」之後，她表示有緣可以再在這舞台跟觀眾見面，非常感恩。

據報導，她還笑著問觀眾：「這個舞台感覺好魔幻，大家都好擔心我哭崩舞台，但我忍住，沒哭，為什麼？因為我要好珍惜唱每一首歌的時間，代表著我每一段人生階段遇到的你們，其實人生好簡單，希望下次演出仍然有你們和我慶祝。」之後繼續唱「還有事情可慶祝」。

楊千嬅穿上露肩藍裙唱完安可曲後，因廣州場地限時10點前要停止，最後她唱到9點59分衝下台，還清唱半首「姊妹」作結尾，粉絲們都相當滿足。