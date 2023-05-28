王耀慶爆笑新劇 少爺假扮實習生

為觀眾稱為「國民舅舅」的王耀慶在新劇中飾演集團少爺假扮的實習生。(取材自微博)

由王耀慶、姜卓君等人主演的電視劇「是！老闆」日前開播，該劇講的是男主角以實習生身分進入到一家影視公司之後，逐漸發現影視行業的亂象，衍生出神祕背景的「實習生」與這班充滿「生存智慧」的老員工們，上演怎樣的職場江湖故事，是一部諷刺喜劇。

扮演過多次大老闆的王耀慶，在本劇出演一名實習生王喬，但其實這位實習生的來頭不小，他是上市集團公司家的少爺，本來處於養尊處優生活，但他想要去基層歷練一下，因此總裁安排他進入到了下屬的影視公司當中，並且讓他對自己的身分保密。

這家影視公司已經是岌岌可危的狀態，資金鏈眼看就要出現問題，公司被裁撤的可能性很大。王喬低調融入職場中，體驗到打工人面臨的各種困境之後，逐漸和影視公司員工們建立感情；一方面他逐步意識到自己以前的妄自尊大，另一方面，也產生幫助公司重新走向輝煌的心願。

「是！老闆」在搞笑的劇情設定裡，也不乏社會關懷的精神內核，無論減壓娛樂或是學習職場生存竅門，都能在劇中找到樂趣或答案，很多打工人也發現，所有情節竟然和自己的經歷如此相似。

主演王耀慶因演出「下一站是幸福」葉鹿鳴一角，而被廣大觀眾愛稱為「國民舅舅」。他還演過電影 「失戀33天」、「非凡任務」，電視劇「盛裝」、「好好說話」，舞台劇 「華麗上班族之生活與生存」、「聊齋」等，人氣相當高。