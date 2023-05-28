張頌文白玉蘭遺珠 原因曝光：劇組沒報名

張頌文在「狂飆」中飾演黑老大「高啟強」，被讚教科書級演技。(取材自微博)

備受矚目的第28屆白玉蘭獎日前發布入圍 名單，擁有超高人氣、「狂飆」中「高啟強」的扮演者張頌文意外未獲提名 ，引發極大爭議，有不少網友質疑評審不公平，甚至有傳聞「大反派不會被提名」；如今最新原因出爐。

南都娛樂透過知情人士了解到，因為各種原因，「狂飆」片方並沒有為「高啟強」這個角色報名參選本屆白玉蘭獎的「最佳男主角」，組委會等各方曾為其報名參選做過不少努力，但據白玉蘭獎章程，沒有報名參選即無法進入初選名單，最終出現「狂飆」入圍但主演張頌文沒有獲提名的結果。

入圍名單揭曉時，很多網友猜測，「高啟強」沒有入圍，是因為他是大反派，但據悉，反派角色同樣可以參選「最佳男主角」。

對於這一結果，不少網友質疑片方，為什麼不給這麼成功的角色報名？還說，張頌文在電視劇「狂飆」中飾演的高啟強雖然是反派角色，但他的表演很細膩，非常吸引人，「狂飆」能有這樣的成績，與張頌文的表現有著重要關係。

也有很多網友表示「金杯銀杯不如老百姓的口碑。」「拿獎當然很好，不拿獎也不耽誤大家喜歡。」「不管有沒有報名有沒有得獎，張頌文的演技都是教科書級別的。」