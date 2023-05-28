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「浪姐4」二次公演落敗 陳意涵爆哭：是我害了妳們…網轟「綠茶」

娛樂新聞組／即時報導
陳意涵第一次參加「乘風2023」就掀起不少爭議。(取材自微博)
陳意涵第一次參加「乘風2023」就掀起不少爭議。(取材自微博)

人氣綜藝「乘風2023」（浪姐4）日前開播，這次有多位台灣女星參加，包括Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、陳意涵、A-Lin和徐懷鈺等。其中，陳意涵第一次公演就差點遭到淘汰，她的小組日前在第二次公演中還是落敗，最終導致一名隊友遭到淘汰，令陳意涵當場自責大哭，直說「是我害了妳們！」

第二次公演，盧靖姍、孫悅、汪小敏、瞿穎、陳意涵表演「Levitating」獲815分，敗給芝芙、龔琳娜和劉雅瑟，因為總分排在最後一名，按規則必須從中隊伍中淘汰掉1人。陳意涵一聽到分數，當場忍不住哭出來，自責因為自己本來名次就墊底，加上其他人都表現很好，才讓她覺得可能都是自己拖累。

陳意涵還直說：「是我害了妳們！我真的覺得是我害了妳們。」

雖然大家都馬上擁抱、安慰陳意涵，但她下台後還是相當沮喪：「我自己真的是無所謂，（但）就害到妳們，我覺得很不好。」說著說著又忍不住開始掉眼淚。

不過，陳意涵這麼一哭，讓網友怒轟她是「極品綠茶」，還說「先哭先贏，讓自己成為被安慰的那一個，真的有夠綠茶」。

陳意涵先前登台甜唱經典台語歌曲「望春風」，也被網友嘲笑舞步像健身操，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

陳意涵(右二)得知落敗，當場自責大哭。(取材自微博)
陳意涵(右二)得知落敗，當場自責大哭。(取材自微博)

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