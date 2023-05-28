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吳彥祖罕見放閃 為妻慶45歲生日曬「第一次」舊照

娛樂新聞組／即時報導
吳彥祖為Lisa S.慶祝生日，附上一張親吻Lisa S.的舊照。(取材自Instagram)
吳彥祖為Lisa S.慶祝生日，附上一張親吻Lisa S.的舊照。(取材自Instagram)

香港男星吳彥祖與妻子Lisa S.從交往到結婚已相伴超過20年，兩人一直恩愛如初，偶爾在社交平台放閃，羨煞旁人。日前是Lisa S.生日，吳彥祖難得PO照曬恩愛。

香港01報導，Lisa S.近日迎來45歲生日，吳彥祖於IG同微博發文，為太太慶祝生日，並附上一張親吻Lisa S.的舊照，他寫道，「This was the first birthday I spent with @thelisa_s you might notice I took her to Burger King. Amazingly after that whopper meal she kept me around for another 21 years. Happy Birthday my sweet! （這是我和Lisa S.度過的第一個生日，大家應該留意到我帶她去了漢堡王。令人驚歎的是，在那次大餐之後，她又在我身邊待了21年。生日快樂我的甜心！）」

吳彥祖在言語間流露出對太太Lisa S.的愛意。

不少好友也在IG留言祝福Lisa S.，還有網友打趣說，「所以告訴男孩子們一個道理，除非你是吳彥祖，否則不要帶女孩去漢堡王過生日」、「好男人果然不流通」、「更神奇的，難道不是你又帥又專一嗎」等，大讚吳彥祖完美。

吳彥祖演出的「西遊ABC」日前開播，他在劇中演「孫悟空」，扮相帥氣一度獲得不少關注。

漢堡王 香港 微博

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