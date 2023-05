吳彥祖罕見放閃 為妻慶45歲生日曬「第一次」舊照

吳彥祖為Lisa S.慶祝生日,附上一張親吻Lisa S.的舊照。(取材自Instagram)

香港 男星吳彥祖與妻子Lisa S.從交往到結婚已相伴超過20年,兩人一直恩愛如初,偶爾在社交平台放閃,羨煞旁人。日前是Lisa S.生日,吳彥祖難得PO照曬恩愛。

香港01報導,Lisa S.近日迎來45歲生日,吳彥祖於IG同微博 發文,為太太慶祝生日,並附上一張親吻Lisa S.的舊照,他寫道,「This was the first birthday I spent with @thelisa_s you might notice I took her to Burger King. Amazingly after that whopper meal she kept me around for another 21 years. Happy Birthday my sweet! (這是我和Lisa S.度過的第一個生日,大家應該留意到我帶她去了漢堡王 。令人驚歎的是,在那次大餐之後,她又在我身邊待了21年。生日快樂我的甜心!)」

吳彥祖在言語間流露出對太太Lisa S.的愛意。

不少好友也在IG留言祝福Lisa S.,還有網友打趣說,「所以告訴男孩子們一個道理,除非你是吳彥祖,否則不要帶女孩去漢堡王過生日」、「好男人果然不流通」、「更神奇的,難道不是你又帥又專一嗎」等,大讚吳彥祖完美。

吳彥祖演出的「西遊ABC」日前開播,他在劇中演「孫悟空」,扮相帥氣一度獲得不少關注。