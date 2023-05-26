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觀影說劇／王子文牽手尹昉 「溫柔殼」勇敢去愛

娛樂新聞組／綜合報導
王子文(左)、尹昉主演的電影「溫柔殼」傳遞愛的勇氣和信念。（取材自微博）
王子文(左)、尹昉主演的電影「溫柔殼」傳遞愛的勇氣和信念。（取材自微博）

王子文、尹昉主演的電影「溫柔殼」近日首映，電影聚焦身處困頓的戀人戴春、覺曉直面現實難題，在曲折命運中勇敢相愛、真心守護的動人故事。導演王沐表示，希望能對有同樣困境的人，傳遞走出困境的力量。

北京青年報報導，為了讓角色的感情更真實、更俱生活質感，王子文和尹昉在幾乎素顏的狀態下完成的拍攝。

王子文說在初進組與尹昉碰面的時候，便覺得「戴春這個角色非他莫屬」，直呼「這還用演嗎」，尹昉稱王子文與自己讀劇本時想像的覺曉很不一樣，讚對方演出了角色的多種層次。

覺曉和戴春的繾綣愛情打動了觀眾，也讓主創感慨頗深，在王子文看來，戴春是第一個給予覺曉愛的人，「當她第一次感受到愛，當然是毫不猶豫、義無反顧地去予以回應」，而尹昉則認為，覺曉讓戴春產生了「被需要」的感覺，「讓他想創造屬於他們的角落，去庇護彼此的脆弱」。

未能到場的特邀主演白客也透過視頻的方式與觀眾對話，祝福大家被影片治癒，找到屬於自己的溫柔。

報導指出，首映禮當天，多位嘉賓現身支持，導演大鵬評價本片是「勇敢的作品」，稱感受到了王沐的堅持和表達，同時也對演員極具感染力的表演讚不絕口。導演畢贛稱讚影片「題材珍貴」、「真摯動人」；演員張雪迎表示感受到影片傳遞的溫暖，認為看完之後讓人相信愛情。

導演 電影 北京

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