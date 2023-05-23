有喜？楊冪與神祕人比愛心登熱搜

楊冪突然在520秀出與神祕人比愛心的短影片。(取材自微博)

女星楊冪 與前夫劉愷威離婚後，雖然曾與藝人魏大勛、TFBOYS成員王俊凱等小鮮肉傳緋聞 ，但始終沒有承認；只是她單身多年依舊不寂寞，日前在「520」曬出短影片，對著鏡頭用手比出半顆愛心，另外一半的愛心則由鏡頭後的神祕人比出，湊成完整心型，讓人相當好奇對方是誰，還一度衝上微博 熱搜。

楊冪近期也離開老東家「嘉行傳媒」，果然瞬間登上熱搜榜冠軍，幾年前就不斷傳出楊冪要離開嘉行傳媒，如今雙方正式結束合作關係。

楊冪本月初與嘉行傳媒的官方微博同步發文告別，楊冪寫下「共有從前，各有未來。」另一邊嘉行傳媒則是祝福「十幾年風雨同舟，共同成長，感恩感謝。祝未來一切順利，珍重安好」。

過去外界都認為楊冪是嘉行傳媒的老闆，因為2013年楊冪找來了曾嘉及趙若堯將「嘉行天下工作室」擴大成為如今的「嘉行傳媒娛樂產業公司」，楊冪一度持股15％，算是公司的第3大股東；不過，後來同公司的張雲龍曾解釋，楊冪並不是公司老闆。