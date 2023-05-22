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霍建華將回歸 攜手劉亦菲？ 網友：以為要等到下輩子

記者陳慧貞／綜合報導​
許久沒有新作品的霍建華，據傳將與劉亦菲合作新戲「玫瑰故事」。（取材自微博）
許久沒有新作品的霍建華，據傳將與劉亦菲合作新戲「玫瑰故事」。（取材自微博）

43歲男星霍建華自2018年「如懿傳」、2019年「築夢情緣」、「大約在冬季」後，近年來僅在老婆林心如製作的「華燈初上」上客串一角，幾幕與妻對峙畫面令人印象深刻，近年來少有作品的他，令外界引頸期盼，近日他現身於北京，並親切與粉絲合影，令網友不禁猜測他可能是為了拍攝新作「玫瑰故事」，紛紛激動留言：「天啊，還以為等他回歸要等到下輩子了」。

日前有網友在微博發文，分享在北京吃飯時巧遇霍建華，並大方與粉絲拍合照，霍建華一身休閒穿搭，親民表現令原PO大讚：「說真的，霍建華43歲狀態真的滿好的，這張臉還是那麼英俊帥氣啊！」，還說「華哥快進組吧，不要浪費顏值嘛」。

之前曾傳出霍建華將與劉亦菲合作新戲「玫瑰故事」，如今眼見他現身北京，網友欣喜若狂：「霍建華要拍戲了，還是和劉亦菲，太不可思議了」、「天啊，霍建華在北京了，並且可能是為了拍戲，這兩件事合在一起是多麼令人難以置信的事，我還以為要等到下輩子了」，還有網友也激動留言：「哥早點復出吧，現在一堆男主角都辣眼睛，需要你養眼啊」，對於男神復出抱著高度期待。

北京 劉亦菲 林心如

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