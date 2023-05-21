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白鹿新劇開播當天撤檔 傳因男三周峻緯涉「政治問題」

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿主演電視劇「寧安如夢」開播前突喊卡，氣炸一票粉絲。（取材自微博）
白鹿主演電視劇「寧安如夢」開播前突喊卡，氣炸一票粉絲。（取材自微博）

中國女星白鹿主演電視劇「寧安如夢」，搭檔曾在「蒼蘭訣」中飾演「長珩／蕭潤」而受封「最帥男配」的張凌赫，俊男美女組合讓人期待。該劇19日於官方微博宣布當日晚間7時開播，但觀眾最終等來的卻是「因技術原因」延播，且播出時間未定，引網友熱議，猜測延播主因其實是劇中男三周峻緯涉及「政治問題」。

噓！新聞報導，27歲的周峻緯在去年爆發白紙運動時曾於微博發出A4白紙圖，疑採到中國官方底線，今年2月22起微博突遭禁言，雖然該劇19日發布人物海報時有他，但面臨劇將上檔前突撤檔的消息，網友猜測他還是逃不過官方禁令。

不過有粉絲指出，周峻緯參與的綜藝「名偵探學院」還有網劇「遇見你之後」仍可於串流平台上看到，認為劇突喊卡並非與他有關。

另據網易娛樂報導，對於「寧安如夢」突然撤檔，有苦等的觀眾跑到劇方微博怒斥出爾反爾，有的觀眾甚至還為了追劇還提前買了會員，喊話退錢。

不少網友對劇方突然撤檔的行為表示十分不解，有大V稱類似電視劇出現「技術問題」延遲播出的情況以前也發生過幾次，現在的「技術原因」可以理解為很多方面，有可能是劇中演員翻車，或太高調被舉報等。有網友也在評論區點出，延遲播出可能和周峻緯有關。

據業內人士透露，直到官宣定檔之後，劇方還在等能不能按時播出的通知。

而從微博上也能夠看出，劇方對周峻緯的敏感度多少是有些顧忌的，「寧安如夢」劇方的宣傳微博裡放了周峻緯的照片，但文案中卻故意避開不寫。

「寧安如夢」延播主因據傳是劇中男三周峻緯涉及「政治問題」。（取材自微博）
「寧安如夢」延播主因據傳是劇中男三周峻緯涉及「政治問題」。（取材自微博）

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