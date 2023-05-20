甄子丹籌拍「導火線2」 找原班人馬范冰冰回歸？

甄子丹因演出「葉問」系列成為亞洲功夫巨星。(圖：華映提供)

第76屆法國坎城影展日前盛大登場，在坎城市場展部分，東方影業宣布甄子丹 主演的「葉問5」、「導火線2」以及全新律政動作片「誤判」皆會開拍，甄子丹也在自己的Instagram上證實此事。隨後監製黃百鳴接受港媒訪問提到，「葉問4」結尾已讓主角病逝，如何再拍？黃百鳴則透露仍在討論中，絕不會讓影迷失望。

確認開拍的電影 另有「導火線2」，前作當年找來鄒兆龍、古天樂以及范冰冰 共同主演，不過范冰冰因為逃稅事件，已被港陸電影界封殺多年，電影是否有望以原班人馬的形式回歸？

甄子丹賣關子不願多說，僅透露他非常喜歡「導火線」，該片結合各式格鬥技，至今仍有不少影迷津津樂道，「我只希望能讓華語動作片挑戰全新極限」。

甄子丹這次一口氣與黃百鳴合作三部電影，製片方是否開出天價片酬？黃百鳴笑說兩人關係好，會一直合作下去，「我們的關係不能用錢衡量，是無價」，甄子丹在旁也回應「我跟百鳴哥一向只談心，不談錢」。